ФСБ вскрыла махинации с гособоронзаказом и проводит обыски в Москве и Санкт-Петербурге

Хищение государственных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа, стало поводом для возбуждения уголовного дела и обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке. Следственные действия ведет ФСБ совместно со следственным департаментом и управлением экономической безопасности (УЭБиПК) московского главка МВД. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В хищении подозреваются сотрудники группы станкостроительных предприятий Липецкой области.
В Центре общественных связей ФСБ не раскрывают информацию о схеме, сумме хищения и иных обстоятельствах. Спецслужба распространила видеозапись, на которой силовики пришли на Липецкое станкостроительное предприятие.
Дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности», сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
«В рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщили в ЦОС ФСБ.
Липецкое издание GOROD48, сообщило, что, по словам рабочих предприятия, правоохранительные органы интересуются деятельностью по госконтрактам.
21 марта замгенерального прокурора России, главный военный прокурор Валерий Петров заявил на заседании коллегии ведомства, что в 2018 году ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере вырос вчетверо, до семи миллиардов рублей.