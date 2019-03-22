ФСБ вскрыла махинации с гособоронзаказом и проводит обыски в Москве и Санкт-Петербурге

В Центре общественных связей ФСБ не раскрывают информацию о схеме, сумме хищения и иных обстоятельствах. Спецслужба распространила видеозапись, на которой силовики пришли на Липецкое станкостроительное предприятие.





Дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности», сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.





«В рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщили в ЦОС ФСБ.



