«Спустя 52 года»: Трамп решил признать Голанские высоты территорией Израиля





«После 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. [Эти территории] имеют стратегическое значение и очень важны с точки зрения безопасности для государства Израиль!» — написал Трамп в своем Twitter.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Коммерсант FM» сказала, что признание за Израилем суверенитета над Голанскими высотами будет означать грубое нарушение международного права. В частности, отметила она, будет нарушена Резолюция Совета Безопасности ООН № 497 от 17 декабря 1981 года, которая осудила одностороннее признание Голанских высот территорией Израиля.





Президент Турции Тайип Эрдоган 22 марта заявил, что Анкара не будет следовать примеру Вашингтона по признанию суверенитета Израиля над Голанами. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заметил, что решение Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанами означает поддержку оккупационной политики Тель-Авива.





«Досадное заявление президента США Трампа по Голанским высотам поставило регион на грань нового кризиса. Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована», — приводит слова Эрдогана ТАСС.





Резко негативную реакцию вызвали заявления Трампа в Дамаске. В МИД Сирийской Арабской Республики (САР) заявили, что непродуманная внешняя политика США дестабилизирует ситуацию в ближневосточном регионе и что Голанские высоты всегда будут сирийской территорией.





«Сирия самым решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных Голанских высотах. Эти заявления подтверждают слепую приверженность США Израилю и поддержку его агрессивного поведения», — приводит сирийское информагентство агентство SANA заявление МИД САР.