«Спустя 52 года»: Трамп решил признать Голанские высоты территорией Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Голанские высоты должны принадлежать Израилю. Суверенитет еврейского государства должен распространяться на спорные территории, поскольку они представляют особый стратегический интерес для Тель-Авива, считает американский лидер. Министерства иностранных дел России, Сирии и Ирана выразили протест относительно планов Вашингтона. В Турции и странах ЕС также заявили о планах придерживаться норм международного права, согласно которым Израиль временно оккупировал сирийские Голанские высоты в 1967 году в результате Шестидневной войны.
«После 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. [Эти территории] имеют стратегическое значение и очень важны с точки зрения безопасности для государства Израиль!» — написал Трамп в своем Twitter.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Коммерсант FM» сказала, что признание за Израилем суверенитета над Голанскими высотами будет означать грубое нарушение международного права. В частности, отметила она, будет нарушена Резолюция Совета Безопасности ООН № 497 от 17 декабря 1981 года, которая осудила одностороннее признание Голанских высот территорией Израиля.
Президент Турции Тайип Эрдоган 22 марта заявил, что Анкара не будет следовать примеру Вашингтона по признанию суверенитета Израиля над Голанами. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заметил, что решение Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанами означает поддержку оккупационной политики Тель-Авива.
«Досадное заявление президента США Трампа по Голанским высотам поставило регион на грань нового кризиса. Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована», — приводит слова Эрдогана ТАСС.
Резко негативную реакцию вызвали заявления Трампа в Дамаске. В МИД Сирийской Арабской Республики (САР) заявили, что непродуманная внешняя политика США дестабилизирует ситуацию в ближневосточном регионе и что Голанские высоты всегда будут сирийской территорией.
«Сирия самым решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных Голанских высотах. Эти заявления подтверждают слепую приверженность США Израилю и поддержку его агрессивного поведения», — приводит сирийское информагентство агентство SANA заявление МИД САР.
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми в интервью телеканалу Press TV отметил, что Тегеран осуждает заявление Трампа по Голанским высотам: «Незаконное и неприемлемое признание [США суверенитета Израиля над Голанскими высотами] не изменят того факта, что [Голаны] принадлежат Сирии… Необдуманные решения Трампа приведут Ближний Восток к череде кризисов».
В ЕС по-прежнему будут считать Голанские высоты спорными территориями, заявила 22 марта представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич.
«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — цитирует РИА Новости Косьянчич.
Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета.
В ходе гражданской войны в Сирии ключевой город на Голанах — Кунейтра, расположенный на демаркационной линии между Сирией и Израилем, — был захвачен повстанцами и исламистами. Летом 2018 года Сирийская арабская армия сумела выбить из Кунейтры отряды боевиков и установить над сектором, примыкающим к израильским территориям, свой контроль. 2 августа 2018-го сирийские солдаты подняли флаг САР над Голанскими высотами.