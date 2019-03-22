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Цена полиса ОСАГО не изменится для любителей сесть пьяным за руль
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Цена полиса ОСАГО не изменится для любителей сесть пьяным за руль

Законопроект Минфина по автострахованию предлагает не учитывать неоднократные наказания за «пьяное» вождение

Законопроект Минфина по автострахованию предлагает не учитывать неоднократные наказания за «пьяное» вождение
Оформление полисов ОСАГО Фото: © Агенство Москва / Зыков Кирилл

Неоднократные штрафы за вождение автомобиля в состоянии опьянения перестанут влиять на стоимость полиса ОСАГО. В новой, разрабатываемой Минфином системе расчета индивидуального тарифа автострахования учитываются только административные правонарушения, тогда как за «пьяное» вождение в случае рецидива наказывают по уголовной статье, пояснил замглавы министерства Алексей Моисеев.


«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше, чем на год», — приводит ТАСС слова Моисеева.


Если водителя задерживают пьяным за рулем повторно, ему по действующему законодательству грозит не только лишение прав на длительный срок, но и до двух лет лишения свободы по статье 264 УК РФ.


В Минфине разрабатывается законопроект, согласно которому формула расчета цены полиса ОСАГО должна стать более гибкой. Инициатива предполагает, что страховщики смогут оценивать факторы риска в индивидуальной истории поведения на дороге каждого водителя, в том числе и неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД. В текущей версии законопроекта в качестве примеров таких нарушений указаны проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Ранее Моисеев упоминал, что проект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию.


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С 9 января в России действует новая гибкая система определения стоимости полиса ОСАГО. Центробанк разрешил страховым компаниям варьировать базовую ставку в диапазоне от 2746 до 4942 рублей. Ранее страховщики устанавливали ее в границах от 3432 до 4118 рублей. Приказ ЦБ предусматривает также введение дополнительных коэффициентов. Вся информация об изменениях опубликована на сайте ЦБ.


В Минфине также заявили о предстоящих правках к формированию цены ОСАГО. В 2020-2021 годах пересмотру подвергнутся территориальный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля — по мнению экспертов, эти параметры не отвечают сегодняшним реалиям. В ведомстве также предложили привязать цену полиса ОСАГО к коэффициенту опасности вождения, который бы определялся при помощи систем электронной фиксации опасной езды. Наконец, с 2020 года предполагает повысить страховку за вред жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей.


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