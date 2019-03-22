Цена полиса ОСАГО не изменится для любителей сесть пьяным за руль

Неоднократные штрафы за вождение автомобиля в состоянии опьянения перестанут влиять на стоимость полиса ОСАГО. В новой, разрабатываемой Минфином системе расчета индивидуального тарифа автострахования учитываются только административные правонарушения, тогда как за «пьяное» вождение в случае рецидива наказывают по уголовной статье, пояснил замглавы министерства Алексей Моисеев.





«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше, чем на год», — приводит ТАСС слова Моисеева.





Если водителя задерживают пьяным за рулем повторно, ему по действующему законодательству грозит не только лишение прав на длительный срок, но и до двух лет лишения свободы по статье 264 УК РФ.





В Минфине разрабатывается законопроект, согласно которому формула расчета цены полиса ОСАГО должна стать более гибкой. Инициатива предполагает, что страховщики смогут оценивать факторы риска в индивидуальной истории поведения на дороге каждого водителя, в том числе и неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД. В текущей версии законопроекта в качестве примеров таких нарушений указаны проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Ранее Моисеев упоминал, что проект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию.