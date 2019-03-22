Цена полиса ОСАГО не изменится для любителей сесть пьяным за руль

Неоднократные штрафы за вождение автомобиля в состоянии опьянения перестанут влиять на стоимость полиса ОСАГО. В новой, разрабатываемой Минфином системе расчета индивидуального тарифа автострахования учитываются только административные правонарушения, тогда как за «пьяное» вождение в случае рецидива наказывают по уголовной статье, пояснил замглавы министерства Алексей Моисеев.
«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше, чем на год», — приводит ТАСС слова Моисеева.
Если водителя задерживают пьяным за рулем повторно, ему по действующему законодательству грозит не только лишение прав на длительный срок, но и до двух лет лишения свободы по статье 264 УК РФ.
В Минфине разрабатывается законопроект, согласно которому формула расчета цены полиса ОСАГО должна стать более гибкой. Инициатива предполагает, что страховщики смогут оценивать факторы риска в индивидуальной истории поведения на дороге каждого водителя, в том числе и неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД. В текущей версии законопроекта в качестве примеров таких нарушений указаны проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Ранее Моисеев упоминал, что проект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию.
С 9 января в России действует новая гибкая система определения стоимости полиса ОСАГО. Центробанк разрешил страховым компаниям варьировать базовую ставку в диапазоне от 2746 до 4942 рублей. Ранее страховщики устанавливали ее в границах от 3432 до 4118 рублей. Приказ ЦБ предусматривает также введение дополнительных коэффициентов. Вся информация об изменениях опубликована на сайте ЦБ.
В Минфине также заявили о предстоящих правках к формированию цены ОСАГО. В 2020-2021 годах пересмотру подвергнутся территориальный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля — по мнению экспертов, эти параметры не отвечают сегодняшним реалиям. В ведомстве также предложили привязать цену полиса ОСАГО к коэффициенту опасности вождения, который бы определялся при помощи систем электронной фиксации опасной езды. Наконец, с 2020 года предполагает повысить страховку за вред жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей.