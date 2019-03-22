Осужденный в России за призыв к теракту украинец Гриб объявил голодовку

Ростовский Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима за подстрекательство к террористической деятельности. Своей вины он не признал и объявил голодовку. По версии следствия, Гриб пытался склонить в 2017 году одну из жительниц Сочи к подрыву бомбы на выпускном в школе. На Украине Гриба считают политзаключенным.
«В связи с тем, что не допустили врачей… И вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку», — сказал Гриб в суде.
Приговор российского суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней, сообщает РИА Новости. Прокуратура назначила для Гриба шесть лет колонии, и таким образом суд удовлетворил позицию обвинения. Защитники Гриба считали, что их он невиновен и его должны выпустить из-под стражи. Адвокат Гриба Марина Дубровина 22 марта заявила, что приговор будет обжалован, передает ТАСС.
Павел Гриб в 2017 году, находясь на территории Украины, склонял старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном бале 30 июня того же года, утверждают российские сотрудники следствия. Гриб был задержан в августе 2017 года. По версии защитников Гриба, он был похищен сотрудниками российских спецслужб из белорусского Гомеля, в котором должен был встретиться с той самой девушкой из Сочи, которую он якобы уговаривал совершить теракт. Сторона обвинения официально не раскрывала обстоятельство операции по задержанию Гриба.
В конце января уполномоченный Верховной Рады (парламента Украины) по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Павел Гриб должен быть срочно прооперирован, поскольку у него серьезные проблемы со здоровьем. На одном из заседаний суда Гриб почувствовал себя плохо и ему была вызвана скорая. «По имеющейся информации, в СИЗО, где содержится Павел, недооценивается критическом состоянии парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний», – говорила тогда Денисова.
Сторона защиты несколько раз просила выпустить Гриба из-под стражи в СИЗО в связи с плачевным состоянием его здоровья. 21 декабря 2018 года ходатайство защиты об изменении меры пресечения было отклонено. 29 января украинский МИД сообщал, что российские власти отказали представителю дипведомства из Киева посетить «политзаключенного Павла Гриба».
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