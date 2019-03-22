Осужденный в России за призыв к теракту украинец Гриб объявил голодовку

«В связи с тем, что не допустили врачей… И вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку», — сказал Гриб в суде.





Приговор российского суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней, сообщает РИА Новости. Прокуратура назначила для Гриба шесть лет колонии, и таким образом суд удовлетворил позицию обвинения. Защитники Гриба считали, что их он невиновен и его должны выпустить из-под стражи. Адвокат Гриба Марина Дубровина 22 марта заявила, что приговор будет обжалован, передает ТАСС.





Павел Гриб в 2017 году, находясь на территории Украины, склонял старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном бале 30 июня того же года, утверждают российские сотрудники следствия. Гриб был задержан в августе 2017 года. По версии защитников Гриба, он был похищен сотрудниками российских спецслужб из белорусского Гомеля, в котором должен был встретиться с той самой девушкой из Сочи, которую он якобы уговаривал совершить теракт. Сторона обвинения официально не раскрывала обстоятельство операции по задержанию Гриба.