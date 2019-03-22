Разведка США: Россия сделала ставку на гиперзвуковое оружие

Россия желает разрабатывать гиперзвуковое вооружение и отдает предпочтение именно этому направлению развития оружия, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке. По данным их собеседников, около 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» класса «воздух-земля» перенесли на полигон для военных испытаний. Таким образом, разработка и тестирование «Кинжалов» подходит к концу, при этом в США уже заявляли, что в данное время не готовы защищаться от ударов гиперзвуковых ракет.





«Это показывает, что у них есть амбиции по разработке такого типа вооружения, и что они отдают приоритет именно этой программе. Россия фактически сделала свою ставку — дизайн ракеты устраивает русских, и теперь они будут подгонять ее параметры по итогам реальных тестов», — заявил анонимный источник телеканала.





CNBC отмечает, что испытания «Кинжала» проводились уже три раза — во время тестов в июле прошлого года ракета успешно нанесла удар на дистанцию около 800 километров. Один из собеседников телеканала подчеркнул, что в ходе одного из тестов 12 «Кинжалов» запустили с истребителя МиГ-31. Кроме того, по данным разведки США, гиперзвуковой ракетой могут вооружить и стратегические бомбардировщики России, в том числе самолеты модели Ту-22МЗМ. Ракеты могут поступить на вооружение российских военно-воздушных сил РФ уже в 2020 году, сообщает CNBC.





«Мы не имеем никакой защиты, которая бы помешала использовать такое оружие против нас. И Россия, и Китай агрессивно развивают гиперзвуковое вооружение. Мы видели, как они проводят испытания этого вооружения», — подчеркнул генерал ВВС США Джон Хайтен 19 марта во время своего выступления перед Сенатом США.