МВД предложило требовать от следствия доказательств сбыта по делам о наркоторговле

МВД РФ подготовило законопроект, согласно которому будет запрещено возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без данных об их передаче и заключении эксперта о типе, названии и объеме вещества. Таким образом, возбудить уголовное дело о сбыте наркотиков просто при обнаружении веществ будет невозможно — необходимо будет доказать, что подозреваемый в сбыте действительно не только владел наркотиками, но и торговал ими.





По задумке МВД, принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы. Такое изменение позволит одновременно эффективнее использовать потенциал правоохранителей в погоне за реальными торговцами наркотиками, а также не допустит нарушения прав и интересов граждан РФ.





Одновременно с этим свой законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло правительство РФ, предложив ужесточить критерии постановки диагноза «наркомания». Инициатива предполагает, что медицинского освидетельствования для этого будет недостаточно, и для диагноза потребуется вердикт специалиста, врача-психиатра или нарколога, сделанный по итогам обследования.