МВД предложило требовать от следствия доказательств сбыта по делам о наркоторговле

МВД РФ подготовило законопроект, согласно которому будет запрещено возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без данных об их передаче и заключении эксперта о типе, названии и объеме вещества. Таким образом, возбудить уголовное дело о сбыте наркотиков просто при обнаружении веществ будет невозможно — необходимо будет доказать, что подозреваемый в сбыте действительно не только владел наркотиками, но и торговал ими.
По задумке МВД, принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы. Такое изменение позволит одновременно эффективнее использовать потенциал правоохранителей в погоне за реальными торговцами наркотиками, а также не допустит нарушения прав и интересов граждан РФ.
Одновременно с этим свой законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло правительство РФ, предложив ужесточить критерии постановки диагноза «наркомания». Инициатива предполагает, что медицинского освидетельствования для этого будет недостаточно, и для диагноза потребуется вердикт специалиста, врача-психиатра или нарколога, сделанный по итогам обследования.
В связи с этим также предлагается изменить порядок назначения медицинского освидетельствования. Сейчас на него могут отправить человека, которого «подозревают в наркомании». Согласно предложенным правительством правкам, на освидетельствование будут направлять только людей, демонстрирующих признаки наркотического опьянения.
В январе этого года МВД предложило ввести более суровые штрафы за пропаганду наркотиков в интернете или при помощи средств массовой информации (СМИ). По мнению ведомства, распространение пропаганды таким образом эффективнее, чем другие методы. Размеры штрафов за пропаганду наркотиков, предложенные ведомством, будут варьироваться от пяти тысяч до одного миллиона рублей. Сейчас всех распространяющих рекламу наркотиков штрафуют на меньшие суммы — например, для граждан штраф не превышает пяти тысяч рублей.