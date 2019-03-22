Лавров: Бомбардировка Югославии была нужна НАТО, чтобы продвинуться к границам России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году была нужна НАТО, чтобы продвинуться на восток, ближе к российским границам. По словам Лаврова, в то время у Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под контроль и перестать руководствоваться Уставом ООН при разрешении международных проблем. Глава МИД России убежден, что западные страны будут делать все, чтобы не допустить возобновления расследования возможных преступлений НАТО в Югославии.





Сергей Лавров считает, что в конце 90-х годов США решили, что они победили в холодной войне. «У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира. Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам РФ», — сказал он в ходе интервью для телеканала НТВ, его опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.





Глава МИД добавил, что в то время Россия делала все, что было в ее силах, чтобы остановить бомбардировки Югославии. «Во многом по нашей инициативе была сформирована миссия ОБСЕ [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе], которая развернулась в этом регионе, прежде всего, в Косове и прилегающих районах», — привел он пример.