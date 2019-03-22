Лавров: Бомбардировка Югославии была нужна НАТО, чтобы продвинуться к границам России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году была нужна НАТО, чтобы продвинуться на восток, ближе к российским границам. По словам Лаврова, в то время у Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под контроль и перестать руководствоваться Уставом ООН при разрешении международных проблем. Глава МИД России убежден, что западные страны будут делать все, чтобы не допустить возобновления расследования возможных преступлений НАТО в Югославии.
Сергей Лавров считает, что в конце 90-х годов США решили, что они победили в холодной войне. «У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира. Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на восток, поближе к границам РФ», — сказал он в ходе интервью для телеканала НТВ, его опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
Глава МИД добавил, что в то время Россия делала все, что было в ее силах, чтобы остановить бомбардировки Югославии. «Во многом по нашей инициативе была сформирована миссия ОБСЕ [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе], которая развернулась в этом регионе, прежде всего, в Косове и прилегающих районах», — привел он пример.
Лавров убежден, что западные страны будут препятствовать расследованию возможных нарушений международного законодательства командованием НАТО в ходе бомбардировок Югославии. «Мне кажется, что Запад делает и будет делать все, чтобы этого [расследования] не произошло», — сказал он. Министр добавил, что власти Сербии сами проводят расследование по поводу использования силами НАТО запрещенных боеприпасов. «По его результатам мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным», — сказал он.
Операция Североатлантического альянса проводилась с грубейшими нарушениями принципов международного гуманитарного права, потому что бомбы сбрасывали на гражданские объекты, подчеркнул глава МИД России. Он привел в пример случаи, когда ударам натовской авиации были подвергнуты пассажирский поезд и телевизионный центр.
В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка Югославии в 1999 году проводилась ради защиты гражданского населения и скорейшего свержения президента страны Слободана Милошевича.
В 2019 году исполняется 20 лет с начала бомбардировок Югославии — авиаудары Североатлантического альянса проходили с 24 марта по 10 июня 1999 года. Причиной бомбардировок руководство НАТО назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». Военный альянс выпустил три тысячи крылатых ракет и сбросил около 80 тысяч бомб, пишет ТАСС. По разным оценкам, в результате бомбардировок погибли до четырех тысяч человек. Кроме того, были разрушены ряд зданий и промышленных объектов, в том числе нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, что привело к заражению водной системы страны токсичными веществами.