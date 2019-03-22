«Александр Сергеевич Пушкин — наше не все!»: Шнуров призвал разогнать Минкульт

В Госдуме прошли общественные слушания законопроекта «О культуре». В них принял участие и основатель группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров. Шоумен перед началом заседания призвал упразднить Министерство культуры РФ, аналогов которого, по его словам, нет нигде в мире. Выступая перед участниками слушаний, Шнуров отметил, что попытка создать юридические рамки для современной культуры потерпит неудачу.
«Я полевик. Я работаю в сфере культуры и хотел бы предостеречь [власти], — сказал Шнуров. — Вы пытаете с помощью сети поймать океан — этого не получится. Вертикали все давно падают!»
По его словам, «любой блогер является производителем смыслов и культуры». Шнуров также призвал написать на каждой российской школе: «Александр Сергеевич Пушкин — наше не все!»
Перед началом заседания он заявил, что не видит смысла в существовании Министерства культуры. Он также пообещал, что не придет больше в Госдуму, если заседание 22 марта не произведет на него впечатление. Общественные слушания Шнуров назвал шоу.
«Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк, — приводит слова Шнурова MK.RU. — Избранники далеки от народа, а я — нет».
В общественных слушаниях в Госдуме приняли участие также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, экс-министр культуры Михаил Швыдкой, бизнесмен Александр Мамут, дрессировщик и глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, рокер Андрей Макаревич. Рядом со Шнуровым, который пришел в парламент в черных очках и такого же цвета длинном худи (кофте с капюшоном), сидел председатель правления Ассоциации продюсеров Сергей Сельянов.
Шахназаров предложил сформулировать законопроект предельно просто, чтобы он был понятен каждому: «Он не должен быть многословным. Не надо стремиться все объяснить. [Культура] — это сфера, где ничего не объяснишь».
Макаревич в своем выступлении отметил, что его раздражает положение в законопроекте, которое касается освещения фактов отечественной истории.
В России закон «О культуре» в его старой редакции действует с 1992 года. Весной 2018 года на уровне администрации президента было принято решение подготовить проект нового закона «О культуре», который отвечал бы всем современным требованиям. В конце марта 2018-го была создана рабочая группа, в которую вошли как чиновники, так и представители культуры.