«Александр Сергеевич Пушкин — наше не все!»: Шнуров призвал разогнать Минкульт





«Я полевик. Я работаю в сфере культуры и хотел бы предостеречь [власти], — сказал Шнуров. — Вы пытаете с помощью сети поймать океан — этого не получится. Вертикали все давно падают!»





По его словам, «любой блогер является производителем смыслов и культуры». Шнуров также призвал написать на каждой российской школе: «Александр Сергеевич Пушкин — наше не все!»





Перед началом заседания он заявил, что не видит смысла в существовании Министерства культуры. Он также пообещал, что не придет больше в Госдуму, если заседание 22 марта не произведет на него впечатление. Общественные слушания Шнуров назвал шоу.





«Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк, — приводит слова Шнурова MK.RU. — Избранники далеки от народа, а я — нет».