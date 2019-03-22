В Кремле и МИД РФ осудили слова Трампа о Голанских высотах

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо признать Голанские высоты в Сирии территорией Израиля, могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, и в Кремле надеются, что призыв американского лидера не возымеет никакой силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К этому заявлению присоединилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что на процесс мирного урегулирования подобные высказывания со стороны США могут повлиять только негативно.





«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке... Пока это [заявление Трампа] только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется», — приводит ТАСС слова Пескова.





Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности РФ напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке является сложной, и страны, участвующие в ее урегулировании, не должны провоцировать участников конфликта, — добавил пресс-секретарь.





Мария Захарова подчеркнула роль мирового сообщества в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке. Дипломат заявила, что усугубление уже существующих конфликтов является «безответственным», особенно в формате таких провокационных заявлений.