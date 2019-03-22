В Кремле и МИД РФ осудили слова Трампа о Голанских высотах

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо признать Голанские высоты в Сирии территорией Израиля, могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, и в Кремле надеются, что призыв американского лидера не возымеет никакой силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. К этому заявлению присоединилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что на процесс мирного урегулирования подобные высказывания со стороны США могут повлиять только негативно.
«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке... Пока это [заявление Трампа] только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется», — приводит ТАСС слова Пескова.
Президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности РФ напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке является сложной, и страны, участвующие в ее урегулировании, не должны провоцировать участников конфликта, — добавил пресс-секретарь.
Мария Захарова подчеркнула роль мирового сообщества в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке. Дипломат заявила, что усугубление уже существующих конфликтов является «безответственным», особенно в формате таких провокационных заявлений.
Вечером 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Голанские высоты должны принадлежать Израилю. Суверенитет еврейского государства должен распространяться на спорные территории, поскольку они представляют особый стратегический интерес для Тель-Авива, считает американский лидер.
Министерства иностранных дел России, Сирии и Ирана выразили протест относительно планов Вашингтона. В Турции и странах ЕС также заявили о планах придерживаться норм международного права, согласно которым Израиль временно оккупировал сирийские Голанские высоты в 1967 году в результате Шестидневной войны.
Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета: в декабре 1981 года организация приняла резолюцию №497, которая осудила одностороннее признание Голанских высот территорией Израиля.
В ходе гражданской войны в Сирии ключевой город на Голанах — Кунейтра, расположенный на демаркационной линии между Сирией и Израилем, — был захвачен повстанцами и исламистами. Летом 2018 года Сирийская арабская армия сумела выбить из Кунейтры отряды боевиков и установить над сектором, примыкающим к израильским территориям, свой контроль. 2 августа 2018-го сирийские солдаты подняли флаг САР над Голанскими высотами.