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Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова
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Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова

По информации СБУ, спецслужбы России передали жителю Харькова взрывное устройство с инструкциями

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Харькова, пытавшегося установить на станции местного метро «Индустриальная» взрывное устройство. В СБУ утверждают, что спецслужбы России завербовали мужчину, передали ему взрывное устройство с инструкциями, а также 15 тысяч долларов за совершение преступления.


«Спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.



Украинские силовики утверждают, что российские спецслужбы передали жителю Харькова взрывное устройство мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, которое приводилось в действие телефонным звонком, инструкции по совершению теракта и заплатили мужчине 15 тысяч долларов.  


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﻿«Уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших», — рассказали в СБУ.


В СБУ заявили, что из тайника мужчины заблаговременно достали настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж. Мужчину задержали, когда он заложил устройство в метро. В отношении задержанного расследуют уголовное дело о покушении на совершение теракта.


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