Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Харькова, пытавшегося установить на станции местного метро «Индустриальная» взрывное устройство. В СБУ утверждают, что спецслужбы России завербовали мужчину, передали ему взрывное устройство с инструкциями, а также 15 тысяч долларов за совершение преступления.





«Спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.