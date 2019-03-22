Украинский ЦИК опубликовал 80-сантиметровый бюллетень к президентским выборам

По словам главы украинского ЦИК Татьяны Спивачук, суммарная длина всех отпечатанных бюллетеней составляет 24,354 тысячи километров — больше половины экватора Земли. Также Спивачук отметила, что бумаги защищены от подделки — для их печати использовались специальные бумага, микротекст и краска, а на самих бланках проставлены водяные знаки. Сам лист бюллетеня имеет формат 20 на 80 сантиметров.





В ЦИК пояснили, что печать бланков еще идет — примерно 90% листов отпечатаны, 24 марта работы будут закончены. Это связано с тем, что ранее количество бланков пришлось увеличить из-за обновленных данных о числе избирателей, которых оказалось больше, чем ожидали в ЦИК.





Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта. По данным последних опросов социологической группы «Рейтинг», лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой 25% избирателей. Второе и третье места занимают, соответственно, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,8% опрошенных, и действующий глава государства Петр Порошенко с 17,4% избирателей. Если ни один кандидат не наберет на выборах больше 50% голосов, то два наиболее популярных по итогам голосования кандидата перейдут во второй тур, где будут соревноваться друг против друга.