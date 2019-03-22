Глава Минприроды призвал прекратить вылов косаток в России

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин призвал прекращать вылов косаток в российских водах. Об этом он сказал на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий. Накануне Сахалинский областной суд признал незаконным отлов косаток в 2018 году, также пока запрещена выдача квот на их вылов на 2019 год.





«Вылов косаток надо минимизировать, в этом нет сомнений. Позиция Минприроды — стремиться к нулевому [вылову]», — цитирует министра РИА Новости.





На конференции Дмитрий Кобылкин рассказал, что специалисты оценивают состояние 10 осмотренных косаток в «китовой тюрьме» в Приморье как неплохое. Сейчас животных обследуют, у них берут кровь для анализов. «Пока неплохое состояние... Животные находятся в тяжелом месте размещения», — сообщил он.





Кобылкин предположил, что некоторых из животных специалисты могут посоветовать разместить в дельфинарии. «Наука здесь первична. Если завтра наука скажет, что какие-то из этих особей нуждаются в срочном размещении в каком-то отдельно взятом дельфинарии, в отдельных условиях каких-то, то этих животных туда надо перемещать», — сказал он.