Глава Минприроды призвал прекратить вылов косаток в России

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин призвал прекращать вылов косаток в российских водах. Об этом он сказал на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий. Накануне Сахалинский областной суд признал незаконным отлов косаток в 2018 году, также пока запрещена выдача квот на их вылов на 2019 год.
«Вылов косаток надо минимизировать, в этом нет сомнений. Позиция Минприроды — стремиться к нулевому [вылову]», — цитирует министра РИА Новости.
На конференции Дмитрий Кобылкин рассказал, что специалисты оценивают состояние 10 осмотренных косаток в «китовой тюрьме» в Приморье как неплохое. Сейчас животных обследуют, у них берут кровь для анализов. «Пока неплохое состояние... Животные находятся в тяжелом месте размещения», — сообщил он.
Кобылкин предположил, что некоторых из животных специалисты могут посоветовать разместить в дельфинарии. «Наука здесь первична. Если завтра наука скажет, что какие-то из этих особей нуждаются в срочном размещении в каком-то отдельно взятом дельфинарии, в отдельных условиях каких-то, то этих животных туда надо перемещать», — сказал он.
Ранее 22 марта глава Приморья Олег Кожемяко, консилиум ученых и компании, которые держат косаток и белух в бухте Средняя в Приморье, подписали соглашение о сотрудничестве. «Соглашение подписывается для обеспечения работ по сохранению морских млекопитающих и определения их дальнейшей судьбы, включая их подготовку к возможному выпуску в естественную среду обитания», — процитировало издание ведущего на подписании соглашения.
Глава Приморья сообщил, что соглашение о сотрудничестве будет действовать до 31 декабря 2019 года. «Мы сделали большой шаг, выстроили отношения с научным сообществом в вопросе сохранения жизни млекопитающих, их ресоциализации. Без научного сопровождения мы не будем делать никаких шагов... Наша задача — обеспечить необходимые условия для содержания животных, кормление и научное сопровождение», — обратился Кожемяко.
В конце 2018 года в Охотском море поймали 12 косаток и 90 белух, их поместили в специальные вольеры в бухте Средняя, которые экологи назвали «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных хотели продать в зарубежные океанариумы. Президент России Владимир Путин в конце февраля 2019 года поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных.
На совещании по вопросу дальнейшей судьбы косаток и белух 5 марта было принято решение, что в одной из бухт острова Русский для морских млекопитающих будет оборудован просторный центр содержания. Также косаток и белух подвергнут процедуре чипирования, чтобы в дальнейшем отслеживать и контролировать их перемещение, и разработают план действий по их реадаптации с последующим выпуском на волю. Зоозащитники выступали против перевода животных на остров Русский, отмечая, что переезд может пагубно отразиться на здоровье китообразных.