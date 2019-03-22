Украина назвала условие для допуска ОБСЕ в тюрьмы к россиянам

Украина допустит координатора ОБСЕ Тони Фриша и других ее представителей к арестованным ополченцам Донбасса и гражданам РФ при условии, если сотрудники организации посетят украинцев в российских тюрьмах, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом 22 марта заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.





«В начале апреля координатор ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить оккупированные территории и тюрьмы на украинской стороне... Мы требуем от ОБСЕ посетить всех наших заложников на оккупированной территории... Только если Фриш посетит тюрьмы в России, увидит [Павла] Гриба, [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Романа] Сущенко, он сможет увидеть осужденных на Украине россиян, никак по-другому», — цитирует «Интерфакс» украинского вице-спикера.



