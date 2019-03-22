Украина назвала условие для допуска ОБСЕ в тюрьмы к россиянам

Украина допустит координатора ОБСЕ Тони Фриша и других ее представителей к арестованным ополченцам Донбасса и гражданам РФ при условии, если сотрудники организации посетят украинцев в российских тюрьмах, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом 22 марта заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
«В начале апреля координатор ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить оккупированные территории и тюрьмы на украинской стороне... Мы требуем от ОБСЕ посетить всех наших заложников на оккупированной территории... Только если Фриш посетит тюрьмы в России, увидит [Павла] Гриба, [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Романа] Сущенко, он сможет увидеть осужденных на Украине россиян, никак по-другому», — цитирует «Интерфакс» украинского вице-спикера.
Как сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов, предположительно, в украинских тюрьмах находится около 400 россиян. Вместе с тем политик отметил, что Украина не всегда извещает Россию о факте задержания граждан РФ, поэтому данные о количестве заключенных в украинских тюрьмах нельзя считать полностью достоверными. Иванов также отметил, что российские дипломаты работают над обеспечением доступа к задержанным, в том числе через уполномоченных по правам человека.
Ранее 22 марта Ростовский Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима за подстрекательство к террористической деятельности. Своей вины он не признал и объявил голодовку. По версии следствия, Гриб пытался склонить в 2017 году одну из жительниц Сочи к подрыву бомбы на выпускном в школе. На Украине Гриба считают политзаключенным.
Кирилл Вышинский был задержан в Киеве утром 15 мая 2018 года рядом с домом, где он проживал. В ночь на 16 мая его перевезли в Херсон. 15 мая в офисе украинского представительства РИА Новости и дома у некоторых сотрудников редакции прошли обыски. Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по обвинению в государственной измене без права освобождения под залог. Позднее срок ареста неоднократно продлевался, в последний раз — до 8 апреля 2019 года. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Позднее СБУ предъявила ему дополнительно обвинение в незаконном хранении оружия.