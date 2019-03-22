Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после победы Загитовой заявила, что спортсменка была прекрасна на протяжении всего турнира в Японии и заслужила золотую медаль.





«Молодец. Все удалось. Показала, что может и короткую, и произвольную катать... Она не была никогда чемпионкой мира, — сказала Тарасова Первом каналу. — Она себя превозмогла. Она прекрасно здесь смотрелась. Она настолько оторвалась в короткой программе, что ее догнать практически невозможно. Поздравляем тебя, Алинка, и твой тренерский штаб».





Тарасова также отметила успех Евгении Медведевой на ЧМ в Японии: «Как я рада за этих двух девочек. Алина подтвердила свое звание олимпийской чемпионки, вторая [Медведева] — превзошла саму себя».





Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова порадовалась за Загитову в ироническом ключе.





«Хочется сказать так: мужики, учитесь, как нужно бороться! Просто сегодня было что-то невероятное. Девочки, вы богини! Мужики в фигурном катании», – приводит ее слова «Спорт-ЭКспресс».





Победа на ЧМ-2019 позволила Загитовой собрать в своей коллекции все самые престижные награды в фигурном катании. До этого, в 2018 году, она завоевала золото Олимпийских игр в корейском Пхенчхане. В том же году она выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при (2017). Загитовой также принадлежат два мировых рекорда: в произвольной программе (158,50) и по сумме баллов (238,43).





Успешное выступление российских спортсменок позволило сборной России сохранить три квоты на следующий чемпионат мира, который пройдет в канадском Монреале в 2020 году.