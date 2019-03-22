Американские астронавты вышли с МКС в открытый космос

Американские астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Их экспедиция будет продолжаться шесть с половиной часов. Задача астронавтов — заменить старые никель-водородные аккумуляторы на корпусе МКС на новые, более мощные литий-ионные, доставленные на станцию прошлой осенью.
Этот выход в открытый космос — первый в 2019 году для членов экипажа МКС и 214-й в истории станции. В 15:01 мск Макклейн и Хейг вышли из шлюза Quiet и начали работу. Каждый из аккумуляторов, которые им предстоит установить, весит порядка 150 килограмм, поэтому астронавтам необходимо быть максимально осторожными.
Сегодня пройдет первая фаза замены аккумуляторов МКС — Хейг и Макклейн установят три блока из шести новых. Вторую часть этой миссии должны выполнить 29 марта Макклейн и астронавт Кристина Кох. Это будет первый в истории выход двух женщин в открытый космос. Наконец, финальную часть работы должны провести 8 апреля Хейг и канадский астронавт Давид Сен-Жак — они закрепят на поверхности станции кабели запасной системы электропитания.
Астронавты Ник Хейг и Кристина Кох и российский космонавт Алексей Овчинин вошли в состав экипажа МКС 15 марта. Новых членов команды доставил на борт станции космический корабль «Союз МС-12». Также на станции находятся россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.