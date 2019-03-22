Во ФСИН подтвердили, что заключенные в Мордовии пытались покончить с собой

ФСИН 22 марта подтвердила сообщение о попытке заключенных из Чечни, отбывающих наказание в мордовской ИК №5, покончить с собой 20 марта с помощью гвоздей. По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, это уже вторая за месяц попытка суицида арестантов, но в обоих случаях все остались живы. Ранее 22 марта ИА «Чечня сегодня» сообщило о том, что 4 марта в мордовской колонии до попытки суицида довели 10 заключенных. По данным агентства, арестанты пытались таким образом прекратить издевательства со стороны администрации колонии. Родственники пострадавших уже обратились с жалобой в Следственный комитет.





«Все началось 5 марта. Там восемь осужденных из того региона, который называли, решили устроить акт членовредительства… Себе под кожу загоняли гвозди и разные предметы. Их отправили в нашу больницу. Они выдвигали требования ослабить режим. Их осмотрели, оставили в больнице все восемь человек. И 19 марта их вернули обратно в колонию. Но 20 марта из этих восьми пятеро осужденных совершают все то же самое», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова представителя ФСИН.





По словам Максименко, осужденные знали, как загонять себе гвозди под кожу, чтобы не повредить внутренние органы. Замглавы ФСИН подчеркнул, что после второго инцидента повреждений у заключенных было меньше, чем в первый раз. Всем пострадавшим, отметил Максименко, была оказана помощь: их «помазали зеленкой» и отправили обратно в колонию в тот же день. Также представитель ведомства подчеркнул, что прокуратура Мордовии посетила пытавшихся покончить с собой заключенных и 5, и 20 марта и провела все необходимые проверки.