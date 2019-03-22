Во ФСИН подтвердили, что заключенные в Мордовии пытались покончить с собой

ФСИН 22 марта подтвердила сообщение о попытке заключенных из Чечни, отбывающих наказание в мордовской ИК №5, покончить с собой 20 марта с помощью гвоздей. По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, это уже вторая за месяц попытка суицида арестантов, но в обоих случаях все остались живы. Ранее 22 марта ИА «Чечня сегодня» сообщило о том, что 4 марта в мордовской колонии до попытки суицида довели 10 заключенных. По данным агентства, арестанты пытались таким образом прекратить издевательства со стороны администрации колонии. Родственники пострадавших уже обратились с жалобой в Следственный комитет.
«Все началось 5 марта. Там восемь осужденных из того региона, который называли, решили устроить акт членовредительства… Себе под кожу загоняли гвозди и разные предметы. Их отправили в нашу больницу. Они выдвигали требования ослабить режим. Их осмотрели, оставили в больнице все восемь человек. И 19 марта их вернули обратно в колонию. Но 20 марта из этих восьми пятеро осужденных совершают все то же самое», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова представителя ФСИН.
По словам Максименко, осужденные знали, как загонять себе гвозди под кожу, чтобы не повредить внутренние органы. Замглавы ФСИН подчеркнул, что после второго инцидента повреждений у заключенных было меньше, чем в первый раз. Всем пострадавшим, отметил Максименко, была оказана помощь: их «помазали зеленкой» и отправили обратно в колонию в тот же день. Также представитель ведомства подчеркнул, что прокуратура Мордовии посетила пытавшихся покончить с собой заключенных и 5, и 20 марта и провела все необходимые проверки.
22 марта агентство «Чечня сегодня» сообщило о том, что 4 марта 10 заключенных мордовской ИК №5, среди которых были чеченцы, дагестанцы и русские, попытались нанести себе увечья при помощи гвоздей. По данным издания, арестанты пытались таким образом привлечь внимание к издевательствам со стороны начальника колонии Валерия Трофимова. Как уточняет «Чечня сегодня», родственников известили о случившемся только через неделю.
В беседе с агентством Ибрагим Вачаев, брат одного из пострадавших заключенных Идриса Вачаева, поведал, что тот созванивался с ним неделю назад, сообщил, что уже семь дней в больнице. По словам Ибрагима Вачаева, брат ему рассказал, что администрация колонии «творит там беспредел». Три парня, желая прекратить издевательства, попытались вскрыть себе живот с помощью штырей и гвоздей. Пока у заключенных не началась гангрена, никто из надзирателей, по словам Ибрагима Вачаева, не предпринимал никаких попыток, чтобы вызвать врача. Лишь после этого были вызваны медики и заключенных направили в госпиталь.
Чеченская правозащитница и член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова рассказала «Чечне сегодня»: в больнице № 21 ей подтвердили, что 10 человек с указанными травмами действительно к ним поступали. По ее словам, о случившемся ей сообщили родственники пострадавших. Позже Саратова связалась с заключенными, которые недавно освободились из колонии. И те, по словам правозащитницы, подтвердили факт того, что администрация действительно подвергает арестантов пыткам.
Также агентство сообщило, что родственники пострадавших заключенных готовят жалобы в различные инстанции. Об этом, в частности, агентству заявил адвокат Марат Рахмуков, отметив, что в Следственный комитет соответствующее заявление уже отправлено.