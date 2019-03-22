Чубайс заявил, что миссия РОСНАНО выполнена

Глава корпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание компании полностью завершены. По словам Чубайса, миссия РОСНАНО выполнена. С 2007 года корпорация выплатила в бюджет страны 132,4 миллиарда рублей, уточнил он.





«То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими», — цитирует Чубайса РИА Новости.





На конец 2018 года затраты госкорпорации на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составили 42,5 миллиарда рублей, то есть половина годового финансирования Российской академии наук, пишет агентство. «Мы не расходуем деньги на науку, мы — не Академия наук. Мы создаем предприятия — заводы, которые по своей природе являются высоконаукоемкими», — пояснил глава РОСНАНО, цитата по ТАСС.





Чубайс отметил, что среди портфельных компаний РОСНАНО есть лидеры мирового рынка, к примеру завод «Монокристалл», производящий искусственные сапфиры. «Доля его [«Монокристалла»] кристаллов на мировом рынке сапфиров превышает 40%. Это компания номер один в мире. Мы пользуемся iPhone, другими гаджетами и не знаем о том, что в действительности важная часть этих устройств изготовлена в России, на заводе «Монокристалл», — поделился он.