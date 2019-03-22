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Чубайс заявил, что миссия РОСНАНО выполнена
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Чубайс заявил, что миссия РОСНАНО выполнена

Корпорация полностью вернула государству затраты на свое создание, сказал Анатолий Чубайс

Корпорация полностью вернула государству затраты на свое создание, сказал Анатолий Чубайс
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс Фото: © GLOBAL LOOK Press / President of Russia

Глава корпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание компании полностью завершены. По словам Чубайса, миссия РОСНАНО выполнена. С 2007 года корпорация выплатила в бюджет страны 132,4 миллиарда рублей, уточнил он.


«То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими», — цитирует Чубайса РИА Новости.


На конец 2018 года затраты госкорпорации на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составили 42,5 миллиарда рублей, то есть половина годового финансирования Российской академии наук, пишет агентство. «Мы не расходуем деньги на науку, мы — не Академия наук. Мы создаем предприятия — заводы, которые по своей природе являются высоконаукоемкими», — пояснил глава РОСНАНО, цитата по ТАСС.


Чубайс отметил, что среди портфельных компаний РОСНАНО есть лидеры мирового рынка, к примеру завод «Монокристалл», производящий искусственные сапфиры. «Доля его [«Монокристалла»] кристаллов на мировом рынке сапфиров превышает 40%. Это компания номер один в мире. Мы пользуемся iPhone, другими гаджетами и не знаем о том, что в действительности важная часть этих устройств изготовлена в России, на заводе «Монокристалл», — поделился он.


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В 2018 году общий объем экспорта компаний РОСНАНО составил 68 миллиардов рублей, сообщил глава корпорации. «К сожалению, он немного опустился по отношению к 2017 году, но мы видим общий тренд, общую динамику и уверены, что в 2019-2020 годах будет продолжаться рост», — рассказал он.


Чубайс также сообщил, что чистая прибыль корпорации в 2018 году достигла рекордных 5,6 миллиарда рублей. Управляющая компания перечислит в федеральный бюджет около 550 миллионов рублей в качестве дивидендов. Чубайс также сообщил, что доходность инвестиций, которые сделала РОСНАНО, составила чуть более 16%.


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Корпорация «РОСНАНО» была создана 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкомпании «Российская корпорация нанотехнологий», созданной в 2007 году. В 2013 году была создана управляющая компания «РОСНАНО», она управляет активами госкорпорации и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий.


В 2016 году Счетная палата России обнаружила в РОСНАНО неэффективные инвестпроекты и сделки с заинтересованностью, писал РБК, ссылаясь на отчет. Сам Чубайс в 2015 году говорил, что Счетная палата нашла недостатки в области контроля за собственными расходами, «который был плохо построен» в компании. «По всем направлением были явные наши просчеты, на которые справедливо нам указала Счетная палата... Ошибки в оценке рынков, сплошь и рядом, такие кривые роста, немыслимые, которые почти никогда не подтверждаются. Очень часто мы совершали ошибки в кадровой политике, и пришлось пойти на обновление менеджмента более чем на 60%, когда мы сами увидели свои ошибки», — рассказал он.


В 2011 году глава РОСНАНО представил занимавшему на тот момент пост премьер-министра России Владимиру Путину электронную книгу с пластиковым экраном Plastic Logic 100, которая должна была заменить школьникам обычные учебники. Планировалось, что в Зеленограде будет запущен завод по производству экранов для таких планшетов, однако проект свернули, признав его маркетинговой ошибкой. Инвестиции же в него составили 240 миллионов долларов, писали СМИ.


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