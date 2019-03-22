Чубайс заявил, что миссия РОСНАНО выполнена

Глава корпорации «РОСНАНО» Анатолий Чубайс заявил, что затраты государства на создание компании полностью завершены. По словам Чубайса, миссия РОСНАНО выполнена. С 2007 года корпорация выплатила в бюджет страны 132,4 миллиарда рублей, уточнил он.
«То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими», — цитирует Чубайса РИА Новости.
На конец 2018 года затраты госкорпорации на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составили 42,5 миллиарда рублей, то есть половина годового финансирования Российской академии наук, пишет агентство. «Мы не расходуем деньги на науку, мы — не Академия наук. Мы создаем предприятия — заводы, которые по своей природе являются высоконаукоемкими», — пояснил глава РОСНАНО, цитата по ТАСС.
Чубайс отметил, что среди портфельных компаний РОСНАНО есть лидеры мирового рынка, к примеру завод «Монокристалл», производящий искусственные сапфиры. «Доля его [«Монокристалла»] кристаллов на мировом рынке сапфиров превышает 40%. Это компания номер один в мире. Мы пользуемся iPhone, другими гаджетами и не знаем о том, что в действительности важная часть этих устройств изготовлена в России, на заводе «Монокристалл», — поделился он.
В 2018 году общий объем экспорта компаний РОСНАНО составил 68 миллиардов рублей, сообщил глава корпорации. «К сожалению, он немного опустился по отношению к 2017 году, но мы видим общий тренд, общую динамику и уверены, что в 2019-2020 годах будет продолжаться рост», — рассказал он.
Чубайс также сообщил, что чистая прибыль корпорации в 2018 году достигла рекордных 5,6 миллиарда рублей. Управляющая компания перечислит в федеральный бюджет около 550 миллионов рублей в качестве дивидендов. Чубайс также сообщил, что доходность инвестиций, которые сделала РОСНАНО, составила чуть более 16%.
Корпорация «РОСНАНО» была создана 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкомпании «Российская корпорация нанотехнологий», созданной в 2007 году. В 2013 году была создана управляющая компания «РОСНАНО», она управляет активами госкорпорации и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий.
В 2016 году Счетная палата России обнаружила в РОСНАНО неэффективные инвестпроекты и сделки с заинтересованностью, писал РБК, ссылаясь на отчет. Сам Чубайс в 2015 году говорил, что Счетная палата нашла недостатки в области контроля за собственными расходами, «который был плохо построен» в компании. «По всем направлением были явные наши просчеты, на которые справедливо нам указала Счетная палата... Ошибки в оценке рынков, сплошь и рядом, такие кривые роста, немыслимые, которые почти никогда не подтверждаются. Очень часто мы совершали ошибки в кадровой политике, и пришлось пойти на обновление менеджмента более чем на 60%, когда мы сами увидели свои ошибки», — рассказал он.
В 2011 году глава РОСНАНО представил занимавшему на тот момент пост премьер-министра России Владимиру Путину электронную книгу с пластиковым экраном Plastic Logic 100, которая должна была заменить школьникам обычные учебники. Планировалось, что в Зеленограде будет запущен завод по производству экранов для таких планшетов, однако проект свернули, признав его маркетинговой ошибкой. Инвестиции же в него составили 240 миллионов долларов, писали СМИ.