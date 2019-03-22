Миллер: «Газпром» готов к созданию консорциума с энергетическими компаниями Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Миллер заявил, что возглавляемая им энергетическая компания готова к созданию с украинскими предприятиями единого консорциума, который объединил бы всю газовую инфраструктуру двух стран. «Газпром» готов также вернуться к прямым поставкам топлива на украинский рынок, отметил Миллер.
«Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине, — приводит ТАСС слова Миллера. — Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе».
Предправления «Газпрома» предположил, что восстановление поставок газа на украинский рынок будет на руку, прежде всего, рядовым гражданам: «Зная заоблачный, запредельный уровень цен на украинском рынке для конечного потребителя, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен».
Миллер также отметил, что «Газпром» готов к обсуждению проблемы продления договора о транзите российского голубого топлива через Украину. В Киеве выступают за передачу прав на транзит российского газа специальной управляющей компании, которая сама должна вести переговоры с «Газпромом» о новом договоре на транзит. В настоящее время такая компания не определена.
Медведчук на встрече с Медведевым сказал, что украинские власти совершают большую ошибку, не стремясь продлить договор о транзите с «Газпромом». По его словам, для Украины прекращение договора (1 января 2020 года) означает большие экономические потери: «Это более 50 тысяч рабочих мест в нашей стране, это более трех миллиардов долларов доходов в бюджет. Мы не можем позволить, чтобы этот контракт был остановлен, потому что это может создать серьезные проблемы для нашей газотранспортной системы, для экономики в целом».
Идея создания российско-украинского газового консорциума представляется Медведчуку логичной. Он также отметил, что Украина должна снова начать закупать российский газ для внутреннего пользования, поскольку сегодня она вынуждена покупать то же самое российское топливо, но у европейских перекупщиков, которые взвинчивают цены.
Медведев с сожалением заметил, что украинская сторона пока не стремится вернуться за стол переговоров по вопросу продления транзита российского газа. Он подчеркнул, что ответственность за деградацию двусторонних экономических отношений целиком и полностью лежит на Киеве.
После распада СССР в 1991 году почти весь транзит российского газа (около 95%) проходил по территории Украины. Россия рассчитывает решить проблему диверсификации поставок топлива в Европу с помощью нескольких новых газопроводов, которые строятся в регионе Балтийского моря (Nord Stream 1 и 2), а также на юге Европы. В 2000-е годы «Газпром» и украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не раз вступали в споры относительно условий транзита топлива в Европу и поставок газа в саму Украину. С 2015 года Украина не покупает российский газ.