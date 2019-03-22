Миллер: «Газпром» готов к созданию консорциума с энергетическими компаниями Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Миллер заявил, что возглавляемая им энергетическая компания готова к созданию с украинскими предприятиями единого консорциума, который объединил бы всю газовую инфраструктуру двух стран. «Газпром» готов также вернуться к прямым поставкам топлива на украинский рынок, отметил Миллер.





«Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине, — приводит ТАСС слова Миллера. — Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе».





Предправления «Газпрома» предположил, что восстановление поставок газа на украинский рынок будет на руку, прежде всего, рядовым гражданам: «Зная заоблачный, запредельный уровень цен на украинском рынке для конечного потребителя, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечного потребителя на украинском рынке будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен».





Миллер также отметил, что «Газпром» готов к обсуждению проблемы продления договора о транзите российского голубого топлива через Украину. В Киеве выступают за передачу прав на транзит российского газа специальной управляющей компании, которая сама должна вести переговоры с «Газпромом» о новом договоре на транзит. В настоящее время такая компания не определена.