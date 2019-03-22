Дмитрий Медведев отозвал своего представителя из «Единой России»

Глава правительства России Дмитрий Медведев, возглавляющий «Единую Россию», изменил формат коммуникаций с партией. Ранее связи премьера с единороссами курировала его помощница Жанна Одинцова, но теперь Медведев будет обсуждать ключевые вопросы напрямую с секретарем генсовета партии — сенатором Андреем Турчаком. Об этом со ссылкой на источники в «Единой России» и правительстве сообщил телеканал RTVi. Одной из причин решения Медведева могли стать «женские интриги».
«Это решение Медведева», — сказал один из источников. Другой источник, представитель единороссов, рассказал, что Жанна Одинцова отлично справлялась со своими обязанностями личного представителя Медведева и «могла обеспечить координацию всех текущих планов, учитывая ее личный доступ к премьеру».
По данным телеканала, Одинцова в последние месяцы перестала появляться на собраниях партии из-за того, что ей было поручено заниматься несколькими административными проектами в аппарате правительства, который возглавляет вице-премьер и бывший одноклассник Медведева Константин Чуйченко.
«Турчак грамотно замкнул коммуникации с председателем партии на себя», — сообщил источник RTVI в окружении премьер-министра. По мнению другого источника, причиной перестановок стали «женские интриги» в окружении Медведева, и в результате Одинцову решили оставить в аппарате правительства. Она проработала личным представителем Медведева в «Единой России» семь лет — с 2012 года.
Источники RTVi отметили, что загруженность Турчака работой позволит ему обсуждать с Медведевым только самые важные темы. Организационными вопросами с аппаратом правительства и пресс-службой премьера в «Единой России» будет заниматься замглавы исполкома партии, член команды Турчака Максим Жаворонков. Собеседник RTVi считает, что Турчаку комфортно, если коммуникацией с правительством занимается «его человек». Однако у Жаворонкова, как отмечает телеканал, нет таких связей, как у Жанны Одинцовой.