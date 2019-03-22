Дмитрий Медведев отозвал своего представителя из «Единой России»

Глава правительства России Дмитрий Медведев, возглавляющий «Единую Россию», изменил формат коммуникаций с партией. Ранее связи премьера с единороссами курировала его помощница Жанна Одинцова, но теперь Медведев будет обсуждать ключевые вопросы напрямую с секретарем генсовета партии — сенатором Андреем Турчаком. Об этом со ссылкой на источники в «Единой России» и правительстве сообщил телеканал RTVi. Одной из причин решения Медведева могли стать «женские интриги».



