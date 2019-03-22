Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Около 41% смертей россиян можно предотвратить за счет информирования граждан о факторах риска, реализации мер по сокращению потребления алкоголя и табака, совершенствования медпрофилактики и системы помощи. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на семинаре по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».
«Пользуясь этой методикой [методикой Всемирной организации здравоохранения], мы можем сказать, что в целом потенциально 41% смертей в РФ предотвратим», — цитирует Скворцову ТАСС.
По ее словам, в 2018 году медики спасли на 6,6 тысячи жизней больше, чем годом ранее. По итогам шести лет реализации национального проекта «Здравоохранение» планируется дополнительно сохранять около 230 тысяч жизней в год. Спасти жизни людей можно за счет сокращения смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, а также за счет сокращения младенческой и детской смертности, заявила глава Минздрава.
Почти половины «предотвратимых» смертей россиян можно избежать за счет здорового образа жизни, подчеркнула Скворцова. До 70% смертей мужчин в России в трудоспособном возрасте происходят из-за алкоголя — либо из-за отравления им, либо от заболеваний и состояний, развившихся из-за злоупотребления алкоголем, добавила она.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Минздрав намерен уменьшить смертность трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тысяч человек в год. Планируется, что число россиян, проходящих ежегодные профилактические осмотры, за шесть лет вырастет до 70%.
Ранее глава Минздрава объяснила, что значительная часть разницы в показателях смертности взрослых людей — 735 случаев на 100 тысяч человек для мужчин против 203 случаев на 100 тысяч человек для женщин — объясняется именно тем, что мужчины чаще употребляют алкоголь и курят.
Минздрав выступал с поддержкой законопроекта о создании особых магазинов для продажи алкоголя и табачных изделий. Согласно инициативе, эти товары должны исчезнуть с полок обычных магазинов и продаваться только в специальных торговых точках, куда будут пускать людей старше 18 лет. Эти торговые точки будут закрываться на ночь, в отличие от многих супермаркетов.
Также Минздрав негативно оценил законопроект, по которому на телевидение могла бы вернуться реклама алкоголя. Законопроект предлагал разрешить трансляцию рекламы спиртного на телевидении и радио с 23:00 до 07:00 по местному времени, а также рекламировать алкоголь во время трансляций спортивных соревнований. Рассмотрение инициативы после критических отзывов министерства было отложено Госдумой на неопределенный срок.