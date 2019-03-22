Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Около 41% смертей россиян можно предотвратить за счет информирования граждан о факторах риска, реализации мер по сокращению потребления алкоголя и табака, совершенствования медпрофилактики и системы помощи. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на семинаре по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».





«Пользуясь этой методикой [методикой Всемирной организации здравоохранения], мы можем сказать, что в целом потенциально 41% смертей в РФ предотвратим», — цитирует Скворцову ТАСС.





По ее словам, в 2018 году медики спасли на 6,6 тысячи жизней больше, чем годом ранее. По итогам шести лет реализации национального проекта «Здравоохранение» планируется дополнительно сохранять около 230 тысяч жизней в год. Спасти жизни людей можно за счет сокращения смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, а также за счет сокращения младенческой и детской смертности, заявила глава Минздрава.