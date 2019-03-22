СМИ: В Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта

В Германии в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц 22 марта в ходе антитеррористической операции были задержаны 11 человек по подозрению в подготовке теракта. Основными подозреваемыми стали два 31-летних брата из города Висбаден и 21-летний житель Оффенбаха. Как сообщает телеканал Welt, у подозреваемых были изъяты наркотики, ножи и 20 тысяч евро наличными. Они также планировали приобрести огнестрельное оружие.





По данным телеканала со ссылкой на источники в прокуратуре, задержанные готовили «исламистский» теракт, в результате которого должно было погибнуть как можно больше «неверных». Они успели наладить связи с торговцами оружием, арендовать автомобиль и собрать средства на приобретение вооружения.





Полиция изъяла у подозреваемых около 20 тысяч евро, ножи, наркотики, а также различную документацию в письменном и электронном виде. Как сообщает Welt, им предъявлены обвинения в финансировании терроризма и подготовке теракта. В ближайшее время задержанные предстанут перед судом во Франкфурте-на-Майне.