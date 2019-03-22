Медведев призвал Украину определиться в газовом вопросе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 марта призвал Украину определиться с будущими соглашениями в газовой сфере, потому что в этом году истекают последние сроки действующих контрактов, а каких-либо действий по стабилизации ситуации со стороны Киева Москва так и не видит. Ранее 22 марта Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. В ходе встречи премьер-министр отметил, что Украина пока не стремится вернуться за стол переговоров по вопросу продления транзита российского газа.
«Отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», — написал премьер-министр в своем Twitter.
Ранее 22 марта Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Миллер заявил, что возглавляемая им энергетическая компания готова к созданию с украинскими предприятиями единого консорциума, который объединил бы всю газовую инфраструктуру двух стран. «Газпром» готов также вернуться к прямым поставкам топлива на украинский рынок, отметил Миллер.
После распада СССР в 1991 году почти весь транзит российского газа (около 95%) проходил по территории Украины. Россия рассчитывает решить проблему диверсификации поставок топлива в Европу с помощью нескольких новых газопроводов, которые строятся в регионе Балтийского моря (Nord Stream 1 и 2), а также на юге Европы. В 2000-е годы «Газпром» и украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не раз вступали в споры относительно условий транзита топлива в Европу и поставок газа в саму Украину. С 2015 года Украина не покупает российский газ.