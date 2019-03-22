Медведев призвал Украину определиться в газовом вопросе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 марта призвал Украину определиться с будущими соглашениями в газовой сфере, потому что в этом году истекают последние сроки действующих контрактов, а каких-либо действий по стабилизации ситуации со стороны Киева Москва так и не видит. Ранее 22 марта Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. В ходе встречи премьер-министр отметил, что Украина пока не стремится вернуться за стол переговоров по вопросу продления транзита российского газа.





«Отношения между Россией и Украиной находятся в глубоком кризисе. В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем», — написал премьер-министр в своем Twitter.