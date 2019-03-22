СБУ начала проверку визита в Россию кандидата в президенты Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении правомерности визита в Россию одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко. По данным украинского ведомства, российские спецслужбы пытаются скрыть коррупционные схемы финансирования «устраивающего Кремль» одного из кандидатов в президенты Украины. Также в СБУ не стали исключать взаимосвязь между визитом Медведчука и Бойко к «одному из лидеров страны-агрессора» и предотвращенным 22 марта терактом в Харькове, в организации которого обвинили Россию.
«Сегодня имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы России любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль», — отмечается в сообщении СБУ в Facebook.
В своем сообщении СБУ подчеркнула, что не исключают возможной связи между приездом Медведчука и Бойко к одному из «лидеров страны-агрессора» и предотвращенным 22 марта терактом в метро в Харькове. Ранее 22 марта СБУ задержала жителя Харькова, пытавшегося установить на станции местного метро «Индустриальная» взрывное устройство. По мнению ведомства, спецслужбы России завербовали мужчину, передали ему взрывное устройство с инструкциями, а также 15 тысяч долларов за совершение преступления.
Ранее 22 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, одним из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Миллер заявил, что возглавляемая им энергетическая компания готова к созданию с украинскими предприятиями единого консорциума, который объединил бы всю газовую инфраструктуру двух стран. «Газпром» готов также вернуться к прямым поставкам топлива на украинский рынок, отметил Миллер.
Медведчук поддержал идею Миллера. Он также отметил, что Украина должна снова начать закупать российский газ для внутреннего пользования, поскольку сегодня она вынуждена покупать то же самое российское топливо, но у европейских перекупщиков, которые взвинчивают цены. В ответ на это премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с сожалением заметил, что украинская сторона пока не стремится вернуться за стол переговоров по вопросу продления транзита российского газа. Он подчеркнул, что ответственность за деградацию двусторонних экономических отношений целиком и полностью лежит на Киеве.