СБУ начала проверку визита в Россию кандидата в президенты Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении правомерности визита в Россию одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко. По данным украинского ведомства, российские спецслужбы пытаются скрыть коррупционные схемы финансирования «устраивающего Кремль» одного из кандидатов в президенты Украины. Также в СБУ не стали исключать взаимосвязь между визитом Медведчука и Бойко к «одному из лидеров страны-агрессора» и предотвращенным 22 марта терактом в Харькове, в организации которого обвинили Россию.





«Сегодня имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы России любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль», — отмечается в сообщении СБУ в Facebook.