Россия предостерегла США от испытаний противоракеты

МИД РФ 22 марта заявил, что считает проявлением опасной политики в вопросах ПРО намерение Вашингтона провести в 2020 году испытания противоракет SM-3 Block IIА для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По мнению ведомства, подобные намерения лишь подтверждают циничность прежних заявлений США о «ненаправленности» глобальной ПРО против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.





В своем заявлении МИД РФ отмечает, что о намерениях Пентагона испытать противоракеты в 2020 году они узнали через американские СМИ, которые рассказали о планах военных, ссылаясь на «неназванных представителей». В ведомстве также сообщили, что подобные планы Вашингтон уже анонсировал 17 января в документе «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны».





«Намерения не могут не настораживать, сообщения о планируемых испытаниях SM-3 Block IIА на перехват МБР в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — сообщила пресс-служба ведомства.