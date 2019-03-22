Россия предостерегла США от испытаний противоракеты

МИД РФ 22 марта заявил, что считает проявлением опасной политики в вопросах ПРО намерение Вашингтона провести в 2020 году испытания противоракет SM-3 Block IIА для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По мнению ведомства, подобные намерения лишь подтверждают циничность прежних заявлений США о «ненаправленности» глобальной ПРО против России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В своем заявлении МИД РФ отмечает, что о намерениях Пентагона испытать противоракеты в 2020 году они узнали через американские СМИ, которые рассказали о планах военных, ссылаясь на «неназванных представителей». В ведомстве также сообщили, что подобные планы Вашингтон уже анонсировал 17 января в документе «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны».
«Намерения не могут не настораживать, сообщения о планируемых испытаниях SM-3 Block IIА на перехват МБР в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — сообщила пресс-служба ведомства.
В МИД напомнили, что на протяжении нескольких США уверяли Россию в том, что ПРО не будет угрожать российским ядерному арсеналу. «Еще в 2012 году на Московской конференции по безопасности, комментируя представленные российскими специалистами расчеты, наглядно демонстрировавшие способность американских противоракет указанной модификации поражать российские СНВ… американцы пытались убедить в их «ошибочности», — говорится в сообщении.
«В оборот даже была введена формула, что российские озабоченности, дескать, противоречат законам физики и понятиям географии. Она неизменно повторялась как некая аксиома. Видимо, на тот момент у России и США было разное понимание и законов физики, и элементов географии», — подчеркнула пресс-служба ведомства.
По мнению МИД, Россия не может игнорировать намерения и обязательно примет «необходимые меры, в том числе технического характера». Также российское ведомство призвало США, которые в очередной раз проявляют свой дестабилизирующий характер в сфере ПРО, «задуматься и серьезно заняться совместным поиском решения накопившихся проблем в сфере международной безопасности».
14 марта исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Россия занимается «агрессивной модернизацией своих вооруженных сил». Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем, заявил он. Шанахан также утверждает, что Москва запугивает своих соседей, используя ради своей стратегической выгоды их зависимость от энергоресурсов.