Расследование спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Москвой завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование о возможном влиянии России на выборы президента в США в 2016 году. Доклад по итогам следствия, которое продолжалось почти два года, передан главе Министерства юстиции США Уильяму Барру. После изучения материалов, собранных Мюллером, министр сможет принять ключевое решение по делу — открыть находки спецпрокурора публике или оставить их в секрете.





«Я пишу вам, чтобы уведомить <...> о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое расследование [дела о] вмешательстве России в выборы 2016 года и связанных с этим дел. Я изучаю этот отчет и ожидаю, что смогу сообщить вам об основных выводах спецпрокурора уже в эти выходные», — говорится в письме Барра, текст которого приводит ТАСС. Министр юстиции также намерен проконсультироваться с генпрокурором США Родом Розенстайном, чтобы определить, какую информацию можно сделать достоянием общественности.





Барр отметил, что работа Мюллера в данный момент продолжается, но фактически сейчас спецпрокурор просто закрывает расследование и заканчивает все формальности, чтобы покинуть этот пост после окончания работы.