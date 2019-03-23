Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны, города Астана, в город Нур-Султан. Указ опубликован на официальном сайте главы государства. Токаев предложил переименовать столицу республики в честь первого президента страны, Нурсултана Назарбаева, 20 марта. Изменение начинает действовать сразу после опубликования — то есть с сегодняшнего дня, 23 марта.





«В соответствии со статьей 9 закона республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу <...> в Нур-Султан», — говорится в указе.





При этом все другие названия в стране, связанные с Астаной, останутся прежними, заявили ранее в правительстве. Мэр столицы Бахыт Султанов подчеркнул, что по его мнению, жители столицы останутся «астанчанами», поскольку это наименование уже устоялось в народном сознании.