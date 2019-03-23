Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны, города Астана, в город Нур-Султан. Указ опубликован на официальном сайте главы государства. Токаев предложил переименовать столицу республики в честь первого президента страны, Нурсултана Назарбаева, 20 марта. Изменение начинает действовать сразу после опубликования — то есть с сегодняшнего дня, 23 марта.
«В соответствии со статьей 9 закона республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве» я постановляю переименовать столицу <...> в Нур-Султан», — говорится в указе.
При этом все другие названия в стране, связанные с Астаной, останутся прежними, заявили ранее в правительстве. Мэр столицы Бахыт Султанов подчеркнул, что по его мнению, жители столицы останутся «астанчанами», поскольку это наименование уже устоялось в народном сознании.
С инициативой о переименовании города в честь первого президента 20 марта выступил новый лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Токаев также предложил установить в столице памятник первому президенту, присвоить ему звание «Народный Герой» и вручить Золотую звезду. Кроме того, все центральные улицы городов республики должны носить имя первого президента, заявил новый глава государства. Новый президент также пообещал советоваться с Назарбаевым при принятии важных политических решений.
Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента 20 марта. Он будет выполнять обязанности президента до его выборов. Согласно Конституции Республики Казахстан, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны полномочия главы государства на оставшийся срок переходят к председателю сената.
78-летний Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Он сохранит за собой посты председателя Совета безопасности республики, председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), а также члена Конституционного совета. 78-летний Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1991 года, в 2015 году в пятый раз выиграл президентские выборы в стране, набрав 97,75 процента голосов. Срок его полномочий истекал в 2020 году.