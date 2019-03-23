Зеленский заявил об отсутствии плана по возвращению Крыма в состав Украины

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — подчеркнул политик. Он заявил, что не понимает обещаний нынешнего президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым в случае переизбрания. «Я не представляю, как это сделать», — заявил Зеленский.





Шоумен также упомянул, что видит только два пути возвращения Донбасса под руководство Киева, и не хочет решать конфликт военным путем. «Все что у нас есть — это минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема — это внутренний вопрос [Украины]», — отметил Зеленский.





Он добавил, что лучшим вариантом решения конфликта считает «показать жителям конфликтных территорий, что они все еще украинцы, что Киев помнит о них и считает своими гражданами». «Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс — тоже наша страна», — заключил Зеленский.