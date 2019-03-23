Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития разработать концепцию нового КоАП

Среди поправок, которые глава правительства предлагал внести в КоАП, есть ряд изменений, призванных защитить права потребителей. «Изменения, которые сегодня рассматриваются, устанавливают ответственность за отказ обслуживать клиента из-за возраста или состояния здоровья. Бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются: у них есть особые запросы, потребности, не всегда удобен стандартный способ получения услуги. Персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы», — подчеркнул на заседании в четверг Медведев.





По его словам, вводить такие нормы на законодательном уровне странно, поскольку помочь человеку обычно необходимо просто из вежливости. «Но, к сожалению, необходимость в этом есть: регулярно и пенсионеры, и инвалиды сталкиваются с тем, что их отказываются обслуживать, относятся равнодушно, не учитывают особые потребности. Поэтому эта форма ответственности, надеюсь, каким-то образом повлияет на ситуацию», — заключил глава кабмина.





Ранее за полное обновление КоАП также выступал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По его мнению, в кодекс часто и помногу вносятся новые поправки, что говорит о несовершенстве документа.