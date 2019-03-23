Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития разработать концепцию нового КоАП

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития разработать концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Свои проекты по обновлению КоАП ведомства должны представить до 1 июня этого года. На заседании, по итогам которого было отдано поручение, глава правительства заявил, что кодекс должен лучше защищать права потребителей.
«Минюсту России (министру Александру Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (министром Максимом Орешкиным) и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности подготовить и до 1 июня 2019 года представить в Правительство Российской Федерации концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в поручении главы кабмина, размещенном на сайте правительства РФ.
Координировать совместную работу двух ведомств Медведев поручил курирующему вопросы судебной системы вице-премьеру и руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.
Среди поправок, которые глава правительства предлагал внести в КоАП, есть ряд изменений, призванных защитить права потребителей. «Изменения, которые сегодня рассматриваются, устанавливают ответственность за отказ обслуживать клиента из-за возраста или состояния здоровья. Бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются: у них есть особые запросы, потребности, не всегда удобен стандартный способ получения услуги. Персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы», — подчеркнул на заседании в четверг Медведев.
По его словам, вводить такие нормы на законодательном уровне странно, поскольку помочь человеку обычно необходимо просто из вежливости. «Но, к сожалению, необходимость в этом есть: регулярно и пенсионеры, и инвалиды сталкиваются с тем, что их отказываются обслуживать, относятся равнодушно, не учитывают особые потребности. Поэтому эта форма ответственности, надеюсь, каким-то образом повлияет на ситуацию», — заключил глава кабмина.
Ранее за полное обновление КоАП также выступал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По его мнению, в кодекс часто и помногу вносятся новые поправки, что говорит о несовершенстве документа.