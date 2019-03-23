В Москве прошел митинг КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан РФ

В Москве при поддержке КПРФ прошел митинг под девизом «Защитим социально-экономические права граждан». По данным корреспондента Daily Storm, на проспекте Сахарова собрались около трех тысяч человек. Митингующие выступили в поддержку бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина, которому ЦИК РФ не разрешил передать депутатский мандат умершего ученого Жореса Алферова.
Перед акцией полицейские попытались не пропустить на митинг депутата Госдумы Валерия Рашкина, поскольку политик принес с собой несколько плакатов с различными лозунгами, включая цитату президента РФ Владимира Путина «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут». Сотрудники правоохранительных органов требовали показать им плакаты, однако Рашкин в итоге прошел через заграждение, отказавшись выполнять их требования. Полиция также изъяла баннеры, призывавшие к смене политического режима России.
Также собравшиеся на акцию выразили свое недовольство проектом пенсионной реформы, принятым в 2018 году. Глава КПРФ Геннадий Зюганов и политический эксперт Николай Платошкин выступили с критикой партии «Единая Россия». Платошкин также призвал собравшихся на следующих выборах в Госдуму поддерживать любую партию, кроме «Единой России». Павел Грудинин в своей речи заявил, что не возражал бы против прозвища «клубничного олигарха», если бы «все олигархи работали так же, как он».
Ранее, 21 марта, Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, принадлежавший академику Жоресу Алферову. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.
В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зампред ЦИК Николай Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России и использовались другие иностранные финансовые инструменты.