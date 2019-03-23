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Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта
Новости

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта

Свои вопросы может задать любой зарегистрированный пользователь соцсети

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет прямой эфир «VKLive с Дмитрием Медведевым» в соцсети «ВКонтакте» 29 марта. Задать свои вопросы главе кабмина можно на странице, посвященной этому мероприятию.



«29 марта пройдет #VKLive с участием Дмитрия Медведева. Председатель правительства РФ в прямом эфире ответит на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства», — сообщают организаторы прямого эфира.


Задать премьер-министру вопрос может любой зарегистрированный пользователь «ВКонтакте», отправив личное сообщение в сообщество, посвященное прямому эфиру.


Ранее к схожему методу сбора вопросов от граждан РФ прибегали при организации последней «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2018 году. Тогда президенту России можно было задать вопрос не только по телефону или через СМС, но и при помощи соцсетей или специального мобильного приложения.


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