Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта

«29 марта пройдет #VKLive с участием Дмитрия Медведева. Председатель правительства РФ в прямом эфире ответит на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства», — сообщают организаторы прямого эфира.





Задать премьер-министру вопрос может любой зарегистрированный пользователь «ВКонтакте», отправив личное сообщение в сообщество, посвященное прямому эфиру.





Ранее к схожему методу сбора вопросов от граждан РФ прибегали при организации последней «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2018 году. Тогда президенту России можно было задать вопрос не только по телефону или через СМС, но и при помощи соцсетей или специального мобильного приложения.