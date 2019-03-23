В Дагестане более 80 человек отравились водой

В дагестанском городе Хасавюрт 86 человек отравились водой — загрязненная жидкость вызвала развитие у них острой кишечной инфекции. Эксперты ищут источник загрязнения воды, власти сообщили, что для населения города будет организован подвоз питьевой воды. В Минздраве региона отметили, что состояние пострадавших стабильное, тяжелых случаев не зарегистрировано.





«В Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией (ОКИ). В больнице на сегодняшний день находятся 86 человек, в том числе 72 ребенка госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано», — говорится в заявлении ведомства.





В Минздраве подчеркнули, что больные получают все необходимую медицинскую помощь. Предварительные данные указывают на загрязненную воду как причину вспышки кишечной болезни, однако специалисты Роспотребнадзора, расследующие инцидент, не сообщали о точных причинах роста заболеваемости.





«В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду независимо от того, бутилированная она или из крана. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами. Наша задача — не допустить дальнейшего увеличения числа пострадавших от загрязненной воды», — приводит ТАСС слова председателя правительства Дагестана Артема Здунова. Чиновник отметил, что ситуация будет на постоянном контроле до ее полного разрешения.