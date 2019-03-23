«Не понимает, что говорит вообще»: Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не понимает, о чем говорит, когда призывает «разогнать Министерство культуры», считает глава этого ведомства Владимир Мединский. Он отметил, что слова Шнурова о том, что таких министерств «в нормальных странах» нет, не соответствуют действительности — такие ведомства существуют во всех странах. Так Мединский ответил на критику в адрес его ведомства со стороны музыканта, с которой Шнуров выступил в Госдуме 22 марта.





«В отличие от прозвучавших вчера выступлений отдельных известных деятелей культуры, министерство культуры есть везде. Во всех странах. [Шнуров] не понимает, что говорит», — приводит «Интерфакс» слова министра.





По словам Мединского, министры культуры Франции, Китая, Великобритании и других стран «сильно удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет». Министр подчеркнул, что очень сложно найти страну, в которой не существует министерства культуры или ведомства, которое выполняет такие же функции.