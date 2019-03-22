Шнур не оправдал ожиданий Запашного, сбежав со слушаний по культуре

В Госдуме 22 марта прошли слушания «Об основных принципах правового регулирования в новом законе «О культуре». Чтобы решить судьбу российского искусства, в Москву приехали представители более чем 40 регионов, однако все внимание было приковано лишь к нескольким людям: лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу, Сергею Шнурову и дрессировщику Эдгарду Запашному. И если первые двое продержались лишь два с половиной часа, то представитель цирковой династии «стоял» до последнего.





Если не заострять внимание на отдельных моментах, эту большую, почти четырехчасовую встречу можно было бы назвать так: «Что сделать, чтобы культуру больше не измеряли в рублях, а каждый новый день не начинался с вопроса «Кого мы сегодня будем ненавидеть». Но постепенно рамки стерлись, присутствующие начали говорить откровенно и обо всем.





Одним из первых, кто нарушил «линию», стал Андрей Макаревич. Предупредив, что будет лаконичен, артист обратил внимание людей на пункт, в котором говорилось об «угрозе гуманитарного кризиса» для России. Среди его возможных проявлений значилась «деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложных представлений об исторической отсталости» страны.





«Я согласен. Только предлагаю добавить пункт о необъективной оценке положительных периодов истории, а то все помнят фильм «Кубанские казаки», — предложил рок-музыкант, намекая на то, что режиссер Иван Пырьев снял кинокартину при Сталине, но показанное резко контрастировало с действительностью.





Судя по вялой реакции зала, артиста мало кто понял, но к микрофону уже спешили другие. В какой-то момент слово взял лидер группировки «Ленинград» и сразу пошел вразнос.





«Здравствуйте, я Сергей Шнуров, — сходу заявил он. — Я полевик. Я работаю в сфере культуры и хотел бы предостеречь: вы пытаетесь сетью поймать океан, но этого не получится».