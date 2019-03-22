Шнур не оправдал ожиданий Запашного, сбежав со слушаний по культуре

В Госдуме 22 марта прошли слушания «Об основных принципах правового регулирования в новом законе «О культуре». Чтобы решить судьбу российского искусства, в Москву приехали представители более чем 40 регионов, однако все внимание было приковано лишь к нескольким людям: лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу, Сергею Шнурову и дрессировщику Эдгарду Запашному. И если первые двое продержались лишь два с половиной часа, то представитель цирковой династии «стоял» до последнего.
Если не заострять внимание на отдельных моментах, эту большую, почти четырехчасовую встречу можно было бы назвать так: «Что сделать, чтобы культуру больше не измеряли в рублях, а каждый новый день не начинался с вопроса «Кого мы сегодня будем ненавидеть». Но постепенно рамки стерлись, присутствующие начали говорить откровенно и обо всем.
Одним из первых, кто нарушил «линию», стал Андрей Макаревич. Предупредив, что будет лаконичен, артист обратил внимание людей на пункт, в котором говорилось об «угрозе гуманитарного кризиса» для России. Среди его возможных проявлений значилась «деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложных представлений об исторической отсталости» страны.
«Я согласен. Только предлагаю добавить пункт о необъективной оценке положительных периодов истории, а то все помнят фильм «Кубанские казаки», — предложил рок-музыкант, намекая на то, что режиссер Иван Пырьев снял кинокартину при Сталине, но показанное резко контрастировало с действительностью.
Судя по вялой реакции зала, артиста мало кто понял, но к микрофону уже спешили другие. В какой-то момент слово взял лидер группировки «Ленинград» и сразу пошел вразнос.
«Здравствуйте, я Сергей Шнуров, — сходу заявил он. — Я полевик. Я работаю в сфере культуры и хотел бы предостеречь: вы пытаетесь сетью поймать океан, но этого не получится».
Досталось от Шнура и «золоту российской поэзии». Заявив, что сейчас любой блогер может считаться производителем смыслов и культуры, он вдруг добавил, что «Александр Сергеевич — это не все. Есть еще кроме Александра Сергеевича кое-что» и пора «написать об этом на каждой школе». Что или кого имел в виду певец — оставалось только догадываться, но почему-то подумалось, что самого себя. «Шнур — это наше все!» Хорошо звучит?
Добавил градуса и дрессировщик Эдгард Запашный. Его речь была одной из самых пламенных. Рассказав собравшимся о том, в каком бедственном положении сегодня находится российский цирк (в этом году он отметит свое столетие, однако на его развитие, по словам артиста, не выделено ни копейки), он особенно акцентировал внимание на необходимости защищать деятелей культуры от участившихся нападок. «Вчера я был на прощании с Юлией Началовой. А Невзоров про нее такую грязь написал!» — негодовал артист и заодно припомнил свою недавнюю стычку с Сергеем Доренко, который назвал его человеком «с мозгом четырехлетнего ребенка».
Но если Невзоров и Доренко получили по полной, то Шнурову, наоборот, повезло. Его поставили в пример, намекая на то, что большинство парламентариев уже давно сбежали из зала заседаний, а тот все еще сидит.
«Накануне нашего собрания в прессе было много всего, и в большей степени все шло в одну строчку: Шнуров, Запашный... что они там делать будут, дрессировщик и матерщинник? А я вот вижу в Шнурове гораздо больше культуры, чем во многих деятелях, которые покинули этот зал до окончания обсуждения. Он здесь!» — хвалил Шнурова Эдгард.
К сожалению, рано радовался. Шнур держался из последних сил, но через два с половиной часа после начала встречи откровенно заскучал. Певец закидывал руки за голову, вертел в руках телефон, пытался читать выданную ему концепцию проекта, а потом... просто встал и вышел из зала, подав пример еще двум десяткам человек. Андрей Макаревич выдержал чуть больше — он ушел через пять минут, и Запашному не оставалось ничего, кроме как грустно смотреть им вслед.
Напомним, что концепцию закона о культуре поручил разработать Владимир Путин. Для ее подготовки была образована рабочая группа. Как надеется советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, закон будет принят уже в конце 2019 года.