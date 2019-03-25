Андрей Разин готов заплатить пять миллионов за избиение Шнура

Сергей Шнуров, упиваясь своей безнаказанностью, похоже, пошел в отрыв. Мало того, что он на слушаниях в Госдуме назвал поэта Пушкина «не нашим всем», а после высмеял в своих стихах всю российскую культуру, он еще и посягнул на самое святое — город-герой Москву, сравнив ее с женским половым органом. Первым не выдержал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. «При Сталине Шнурова давно бы расстреляли, — говорит он. — Я считаю, что на это надо отреагировать! Тому из коренных москвичей, кто разобьет этому подонку рожу, я готов дать премию 5 000 000 рублей и защищать его в суде».





Скандальное заявление Шнура прозвучало во время запуска собственного шоу футбольной команды «Зенит» — «Z+». Одним из блоков программы стал баттл между Москвой и Петербургом, в котором предложили поучаствовать и скандально известному музыканту Сергею Шнурову. Из каких побуждений действовали авторы — непонятно, но в какой-то момент артист перестал контролировать свои эмоции и перешел на любимый язык мата. В ответ на аргументы своего оппонента Артемия Лебедева, что в Питере абсолютно *** (тошнотворная) погода, фронтмен «Ленинграда» заявил: «Москвичи *** уже бесконечно. Вешаем сосульки, ***, запускаем туристов, весь Московский вокзал уже обложили бандитами, *** лезут и лезут. Ну уже невозможно никак, я не знаю, что сделать».





Но это еще так! Самое страшное началось потом. Певец предложил посмотреть на карту Москвы и сравнил ее с женским половым органом. «Санкт-Петербург же мужского рода, и по карте он напоминает именно ***. Поэтому кто кого *** — тут совершенно не нужно думать!» — улыбаясь, рассказал он зрителям.





В силу того, что эфир был пилотным, на него не обратили бы внимание, если бы эту программу не увидел продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.





«Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы, каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу. Пока они терпят такие выходки, Москва никогда не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо. А куда смотрит мэр, куда смотрит сам Владимир Владимирович Путин? Это получается, что наш президент живет в (не буду говорить это слово, как назвал Москву Шнуров)?» — изумляется он.





По мнению Разина, в словах Шнура столько состава преступления, что мама дорогая, но все почему-то молчат. Молчит председатель СК Александр Бастрыкин, молчит генпрокурор Юрий Чайка. Молчит закон.





«На это надо отреагировать, — говорит Разин. — Если б я его (Шнура) увидел, я бы ему сам лицо разбил, но, если есть смелые ребята... Тому из коренных москвичей, кто любит столицу и разобьет этому подонку рожу, я готов дать премию 5 000 000 рублей и защищать его в суде».