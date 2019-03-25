Новая коллекция суеверий весна-лето 2019, или В какие приметы верят актеры

Как известно, люди искусства порой бывают очень суеверны. Например, если у актера падает текст из рук, то говорят, что роль может «не пойти». Надо обязательно сесть на текст, где бы это ни произошло — хоть в грязи, хоть в луже, и только после этого его поднимать. Daily Storm пообщался с российскими актерами и выяснил, зачем нужно говорить «крайний» вместо «последний» и для чего в гримерке разбитая тарелка.





﻿Оказалось, что российские актеры в основном в приметы верят и знают, как защитить себя от судьбы-злодейки. Например, те, кому в кадре приходится лежать в гробу, после снятого дубля встают, улыбаются в камеру и показывают язык. Либо кладут под подушку бутылку водки. Это в разговоре с Daily Storm подтвердил знаменитый советский актер Александр Збруев. Правда, свои приметы и суеверия он предпочел оставить в тайне.





«Конечно, есть эти приметы и поверья у каждого человека. Но у актеров они свои», — подчеркнул Збруев, отметив, что когда настоящий актер играет в мистических сценах, то не думает о последствиях, а полностью вживается в роль.





«Встречаются и сигналы сверху. От которых начинаешь задумываться. Несмотря на знаки, я все равно играл те или иные роли», — рассказал артист театра и кино.





﻿Кстати, возвращаясь к бутылке в гробу. Водку из нее, по актерской примете, надо выпить друзьям и коллегам, но ни в коем случае не самому актеру, сыгравшему роль покойника.





Артисты рассказывают, что в гримерных опасно держать портреты и фотографии своих коллег по цеху. Дурной приметой также считается, если кто-то заглядывает в зеркало через плечо актера, особенно в тот момент, когда тот гримируется. Согласно поверьям, такой человек забирает у актера не только удачу на сцене, но и здоровье.





Впрочем, некоторые актеры, то ли вжившись в роль, то ли испугавшись вопроса про суеверия, говорить не захотели. Например, главная героиня сериала «Таксистка» Людмила Артемьева, которая, услышав вопрос, заявила, что ни с кем по телефону она общаться не собирается.