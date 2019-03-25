Новая коллекция суеверий весна-лето 2019, или В какие приметы верят актеры

Как известно, люди искусства порой бывают очень суеверны. Например, если у актера падает текст из рук, то говорят, что роль может «не пойти». Надо обязательно сесть на текст, где бы это ни произошло — хоть в грязи, хоть в луже, и только после этого его поднимать. Daily Storm пообщался с российскими актерами и выяснил, зачем нужно говорить «крайний» вместо «последний» и для чего в гримерке разбитая тарелка.
Оказалось, что российские актеры в основном в приметы верят и знают, как защитить себя от судьбы-злодейки. Например, те, кому в кадре приходится лежать в гробу, после снятого дубля встают, улыбаются в камеру и показывают язык. Либо кладут под подушку бутылку водки. Это в разговоре с Daily Storm подтвердил знаменитый советский актер Александр Збруев. Правда, свои приметы и суеверия он предпочел оставить в тайне.
«Конечно, есть эти приметы и поверья у каждого человека. Но у актеров они свои», — подчеркнул Збруев, отметив, что когда настоящий актер играет в мистических сценах, то не думает о последствиях, а полностью вживается в роль.
«Встречаются и сигналы сверху. От которых начинаешь задумываться. Несмотря на знаки, я все равно играл те или иные роли», — рассказал артист театра и кино.
Кстати, возвращаясь к бутылке в гробу. Водку из нее, по актерской примете, надо выпить друзьям и коллегам, но ни в коем случае не самому актеру, сыгравшему роль покойника.
Артисты рассказывают, что в гримерных опасно держать портреты и фотографии своих коллег по цеху. Дурной приметой также считается, если кто-то заглядывает в зеркало через плечо актера, особенно в тот момент, когда тот гримируется. Согласно поверьям, такой человек забирает у актера не только удачу на сцене, но и здоровье.
Впрочем, некоторые актеры, то ли вжившись в роль, то ли испугавшись вопроса про суеверия, говорить не захотели. Например, главная героиня сериала «Таксистка» Людмила Артемьева, которая, услышав вопрос, заявила, что ни с кем по телефону она общаться не собирается.
Если говорить о хорошем, то, наверное, о париках — они, по словам артистов, приносят успех. Также удачу сулит найденный на сцене гвоздь, особенно если он кривой и ржавый.
Актриса Екатерина Гусева заявила Daily Storm, что не отказывается от роли, даже если она связана с мистикой, и что она — девушка верующая. Гусева убеждена: роль — это работа артиста.
«Я не буду отказываться от роли до того момента, пока не прочитаю сценарий», — пояснила актриса, отметив, что некоторые коллеги отказываются от мистических ролей исключительно из-за суеверия.
Интересно, что в театре нельзя допускать наличия на сцене «предательского» желтого цвета, а также зеркал. Перед выходом на сцену актеры обмениваются отнюдь не любезностями, а говорят: «Чтоб тебе провалиться!»
Звезда сериала «ЧОП» Сергей Терещенко не отрицает, что бывают мистические совпадения.
«Может, это судьба? Играть последнюю роль. К сожалению, такая судьба. Все в руках Божьих», — высказался он.
Молодое поколение актеров смотрит на это иначе. Илья Глинников, знаменитый по сериалу «Интерны», не суеверен. Об этом рассказала его PR-менеджер Екатерина Сычева.
Таисия Вилкова, получившая известность после сериала «Деффчонки», мистики не боится и в суеверия не верит. В киносериале «Гоголь. Начало» по мотивам произведений классика русской литературы 22-летняя актриса сыграла главную женскую роль.
Стоит отметить, что не только отечественный бомонд верит в приметы. Кейт Бланшетт по сей день носит в сумочке эльфийские уши, которые когда-то получила в качестве личного реквизита на съемках фантастической трилогии «Властелин колец». Актриса считает их своим талисманом.
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Актрисе Дженнифер Энистон кто-то однажды сказал, что в самолет надо всегда заходить с правой ноги, и теперь она строго придерживается этой традиции, боясь хоть раз ошибиться.