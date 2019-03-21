Тигренок от Запашных и розы от Тайванчика: Юлию Началову проводили в последний путь

На Троекуровском кладбище простились с Юлией Началовой. Проводить певицу пришли сотни поклонников и звезд, среди которых были народный артист Александр Михайлов, Филипп Киркоров и дрессировщики братья Запашные. Приехал даже знаменитый криминальный авторитет Тайванчик. Сжимая в руках букет, он с теплотой рассказывал, какой запомнил Юлию во время последней встречи с ней, и обещал, что в случае чего семья Началовой вполне может рассчитывать на его помощь.
Несмотря на то что траурная церемония началась лишь в полдень, Юлины поклонники стали собираться возле Троекуровского уже в восемь утра и потом несколько часов мерзли на улице, ожидая возможности зайти в зал. А вместе с ними мерзли и цветы: разноцветные розы, хризантемы и гвоздики. Ближе к назначенному времени начали подъезжать и те, кто знали артистку лично. Одним из первых был бизнесмен Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик. «Хорошая; красавица», — говорил он, словно пытаясь снова представить Юлию перед глазами.
По словам Тайванчика, они с Началовой виделись примерно месяц назад во время концерта, и девушка уже тогда чувствовала себя неважно. «Но мне было неловко расспрашивать», — пояснил предприниматель.
Поделился он и своими мыслями о том, что теперь будет с ее семьей, отметив, что долг в 29 миллионов — не такая уж и чудовищная сумма: «Думаю, родители погасят, друзья соберут; если будет нужно — поможем!»
Приехал на Троекуровское и народный артист Александр Михайлов и, едва войдя в ворота, первым делом спросил: «Где Юля?» Словно о живой. «Александр Яковлевич, а можно несколько слов?» — тут же бросились к нему журналисты, но говорить актеру было тяжело. Сообщив, что знал ее лично и что это была «удивительная девочка», он закрыл лицо руками, а потом попросил у всех прощения и скорым шагом направился в зал.
Дрессировщики Запашные приехали на церемонию с мягкой игрушкой — рыжим тигренком, при взгляде на которого наворачивались слезы. Как рассказали артисты, узнав, что примерно такой же был у Юли в больнице, но куда-то потерялся, они решили найти похожего, и это их прощальный подарок.
По мнению Эдгарда, главной юлиной чертой была честность, а Аскольд вспомнил, что никогда не видел ее грустной. «Страшно жить, — добавил он. — Очень страшно».
В какой-то момент в толпе мелькнуло лицо Влада Топалова. Приехав на кладбище, он первым делом направился в цветочный киоск. Толпа, конечно же, кинулась за ним, что очень не понравилось одной из посетительниц. «А мне-то можно зайти? — намеренно громко поинтересовалась она. — Он что, звезда какая, Топалов?» Влад, разумеется, все слышал, но промолчал. Ему было не до разборок. Он шел к Юле.
Стоит сказать, что церемония прощания проходила в закрытом для журналистов режиме. С камерами в зал не пускали, поэтому работать приходилось на улице, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Стоило артисту войти в ворота — его тут же брали в плотное окружение. Кто-то из телевизионщиков даже привез стремянку! Машинам, разумеется, было не проехать, и церемония превратилась в какую-то жуткую клоунаду, соревнование по поимке звезд. Дошло до того, что именитые гости, не желающие внимания, убегали от СМИ, пытаясь спрятаться за памятниками. «А чего все к тому «бентли» рванули? Думали, Пугачева?» — печально иронизировал кто-то в толпе.
Увы, Аллу Борисовну на церемонии не заметили, зато прибыл Филипп Киркоров. Поделившись, что Юля была настоящим солнышком и всегда улыбалась, он сказал, что еще не успел поверить в то, что самое страшное действительно произошло.
Виктор Салтыков, Анастасия Стоцкая, Игорь Наджиев, Тимур Родригез — попрощаться с Юлией, казалось, собрались артисты всех поколений. Приехал и бывший муж Началовой Евгений Алдонин. Рядом с телом сидели самые близкие: родители и дочка Вера. После прощания некоторым из собравшихся было настолько плохо, что им пришлось давать успокоительное. Одну из женщин вынесли на носилках. Настолько это было тяжело — вдруг до конца осознать, что певицы больше нет. И это — в какие-то 38 лет!
Ну а гроб был белый... Как символ чистоты, молодости и света. «Чуть-чуть до весны не дожила!» — плакали поклонники.