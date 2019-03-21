Тигренок от Запашных и розы от Тайванчика: Юлию Началову проводили в последний путь

На Троекуровском кладбище простились с Юлией Началовой. Проводить певицу пришли сотни поклонников и звезд, среди которых были народный артист Александр Михайлов, Филипп Киркоров и дрессировщики братья Запашные. Приехал даже знаменитый криминальный авторитет Тайванчик. Сжимая в руках букет, он с теплотой рассказывал, какой запомнил Юлию во время последней встречи с ней, и обещал, что в случае чего семья Началовой вполне может рассчитывать на его помощь.





Несмотря на то что траурная церемония началась лишь в полдень, Юлины поклонники стали собираться возле Троекуровского уже в восемь утра и потом несколько часов мерзли на улице, ожидая возможности зайти в зал. А вместе с ними мерзли и цветы: разноцветные розы, хризантемы и гвоздики. Ближе к назначенному времени начали подъезжать и те, кто знали артистку лично. Одним из первых был бизнесмен Алимжан Тохтахунов, также известный как Тайванчик. «Хорошая; красавица», — говорил он, словно пытаясь снова представить Юлию перед глазами.

По словам Тайванчика, они с Началовой виделись примерно месяц назад во время концерта, и девушка уже тогда чувствовала себя неважно. «Но мне было неловко расспрашивать», — пояснил предприниматель.