«Коля — умница»: в окружении Началовой заступились за Баскова, попросившего людей помочь ее семье материально

Николая Баскова затравили за призыв оказать материальную помощь семье скончавшейся 16 марта Юлии Началовой. Во время видеообращения, размещенного в Instagram, артист попросил людей «помочь кто сколько может», а ниже указал номер карты. «Отзывчивый. Пусть сам дает бабло, добренький он очень», — тут же отреагировали россияне. А некоторые и вовсе заявили, что такими предложениями он лишь позорит далеко не нищих родственников певицы. Тем временем в окружении самой Началовой не считают, что Басков поступил как-то нехорошо и неправильно — он просто хотел проявить участие!





Добрая традиция помогать семье только что ушедшего человека деньгами существует испокон веков, но нужно ли это людям, которые никогда не испытывали особых финансовых затруднений и жили отнюдь не на среднестатистические 30 тысяч в месяц? Николай Басков посчитал, что да.





«Я хочу обратиться ко всем своим коллегам [с просьбой] оказать помощь семье Юлии Началовой и собрать средства, — попросил он. — Ее дочка осталась одна, у бывшего мужа другая семья, хотя я и понимаю, что он никого не оставит. Предлагаю, кто как может и сколько может, откликнуться на мой посыл».





Сразу после публикации объявления под ним появились десятки гневных комментариев. Дошло до того, что артисту припомнили его пост после трагедии в Магнитогорске. Мол, когда люди остались без всего, он только свечечку опубликовал, а тут!





«Богатые, обеспеченные и просто неравнодушные люди должны помогать бедным. А не богатым... Удалите этот свой пост со сбором денег, это уже попахивает алчностью!» — негодовала ekaterinaagafoshina.





«На самом деле, позор у нищего народа просить, нет слов», — писала katiushatokman.





«Как хорошо за чужой счет показать себя великодушным, да, Николай? — взывала к совести Баскова marinaabramova167. — Неужели все прилюдно скорбящие звезды не осилят помощь? То есть без народа никуда совсем. Мы сами должны крутиться как сможем и еще вам помогать. О каких уж таких сумасшедших суммах речь идет, что всем миром надо собирать? Вы зачем семью эту позорите?» А кто-то и вовсе предложил «поплясать», чтобы отдать заработанные деньги на похороны.





Были среди осуждающих и те, кто посчитал, что Баскову просто не хватило такта. Идея-то неплохая, но зачем заявлять о ней прилюдно? Обращение-то было не к россиянам, а к коллегам. Теперь начнутся сплетни, слухи, домыслы.