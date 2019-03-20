«Коля — умница»: в окружении Началовой заступились за Баскова, попросившего людей помочь ее семье материально

Николая Баскова затравили за призыв оказать материальную помощь семье скончавшейся 16 марта Юлии Началовой. Во время видеообращения, размещенного в Instagram, артист попросил людей «помочь кто сколько может», а ниже указал номер карты. «Отзывчивый. Пусть сам дает бабло, добренький он очень», — тут же отреагировали россияне. А некоторые и вовсе заявили, что такими предложениями он лишь позорит далеко не нищих родственников певицы. Тем временем в окружении самой Началовой не считают, что Басков поступил как-то нехорошо и неправильно — он просто хотел проявить участие!
Добрая традиция помогать семье только что ушедшего человека деньгами существует испокон веков, но нужно ли это людям, которые никогда не испытывали особых финансовых затруднений и жили отнюдь не на среднестатистические 30 тысяч в месяц? Николай Басков посчитал, что да.
«Я хочу обратиться ко всем своим коллегам [с просьбой] оказать помощь семье Юлии Началовой и собрать средства, — попросил он. — Ее дочка осталась одна, у бывшего мужа другая семья, хотя я и понимаю, что он никого не оставит. Предлагаю, кто как может и сколько может, откликнуться на мой посыл».
Сразу после публикации объявления под ним появились десятки гневных комментариев. Дошло до того, что артисту припомнили его пост после трагедии в Магнитогорске. Мол, когда люди остались без всего, он только свечечку опубликовал, а тут!
«Богатые, обеспеченные и просто неравнодушные люди должны помогать бедным. А не богатым... Удалите этот свой пост со сбором денег, это уже попахивает алчностью!» — негодовала ekaterinaagafoshina.
«На самом деле, позор у нищего народа просить, нет слов», — писала katiushatokman.
«Как хорошо за чужой счет показать себя великодушным, да, Николай? — взывала к совести Баскова marinaabramova167. — Неужели все прилюдно скорбящие звезды не осилят помощь? То есть без народа никуда совсем. Мы сами должны крутиться как сможем и еще вам помогать. О каких уж таких сумасшедших суммах речь идет, что всем миром надо собирать? Вы зачем семью эту позорите?» А кто-то и вовсе предложил «поплясать», чтобы отдать заработанные деньги на похороны.
Были среди осуждающих и те, кто посчитал, что Баскову просто не хватило такта. Идея-то неплохая, но зачем заявлять о ней прилюдно? Обращение-то было не к россиянам, а к коллегам. Теперь начнутся сплетни, слухи, домыслы.
Тем временем сами артисты не считают, что Басков поступил плохо. Например, Наталья Подольская написала в своем Instagram, что он прав. «Ничто не заменит Юлю и не вернет, — уверена певица. — Но материальная помощь может поддержать [ее семью] в бытовых вопросах».
Кстати, Наталья — одна из тех, кто поступил не только красиво, но и благородно. Выразив свое мнение один раз, из уважения к памяти Юлии она предпочла не развивать эту тему дальше. «Больше ничего сказать не могу», — ответила она на вопрос Daily Storm.
Откуда пошли слухи, что с похоронами Юлии могут быть проблемы, понять можно. Девушка развелась с мужем и одна воспитывала ребенка. К тому же утверждалось, что бывший супруг Началовой, хоккеист Александр Фролов, подал на нее иск, чтобы отсудить половину квартиры; в деньгах это 20 миллионов рублей. Так как первыми наследниками Началовой считаются дочь и родители, все долги ложатся на их плечи. Да и чего только стоит похоронить человека на престижном Троекуровском, ведь какие-либо преференции имеют лишь артисты с многочисленными почестями и регалиями!
Между тем в самом окружении Началовой напрочь опровергают информацию о том, что сталкиваются с какими-то трудностями.
«Нам сейчас помогает очень много людей, и мы очень благодарны всем, кто это делает, — сообщила Daily Storm PR-директор Началовой Анна Исаева. — Друзья, спортсмены, артисты — все, все объединились!»
«А Коля... Он молодец. Коля — умница. Коля пытается проявить свое участие, — добавила она уже про Баскова. — Странно, что это расценивают как-то иначе!»
Подтвердил то, что проблем с бесплатным местом не будет, и первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. «Это уже давно решено. Оно выделено еще в воскресенье», — сообщил он Daily Storm.
Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц. Причиной смерти артистки называют острую сердечную недостаточность. До этого она около недели находилась в тяжелом состоянии, но все до последнего верили, что ей все-таки удастся выжить...