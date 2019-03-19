Адвокат Маруани: На месте Киркорова я советовался бы с людьми, которые мыслят категориями закона, а не категориями провокаций и силовых действий

— Тогда расскажите, что за иск вы подали?





— Пока это иск о восстановлении авторских прав на песню, запрещении ее

незаконного использования, возмещении компенсации; и отдельно мы обратились с иском к господину Добровинскому, чтобы он извинился за те грубые и некорректные слова, которые говорил. Для подтверждения этого мы использовали одно интервью. Но их много, и таких исков может быть больше.





— О какой именно песне идет речь?





— Это A Symphonic Space Dream. Филипп Бедросович или не знаю кто (ее исполняет Киркоров, а как автор записан композитор Олег Попков) взял ее наиболее запоминающуюся часть, по сути, ядро песни, и записал композицию «Жестокая любовь». Естественно, что это нехорошо.





— Иск, если не ошибаюсь, на 272 миллиона?





— 272. Пока.





— Пока?





— Да, потому что мы еще не считали убытки и взяли не все случаи несанкционированного использования песни. Мы учитывали лишь ее издания на дисках (в группе фанатов Киркорова во «ВКонтакте» упоминается 53 альбома) и наиболее известные выступления с ней на той же «Песне года». Если посчитать все нарушения, сумма иска может существенно возрасти, но для этого надо заняться поисковой работой и пересмотреть все концерты, в которых участвовал певец. Это возможно — просто пока не считаем необходимым.





— Насколько я знаю, до вас судьбой A Symphonic Space Dream занимался совсем другой человек. Почему он отказался?





— Да, в 2016 году дело вел адвокат Игорь Трунов. Но до рассмотрения оно не дошло. В исковом заявлении не оказалось расчета суммы, а сама цифра была взята с потолка. К тому же он обратился не по адресу — в Московский городской суд, поэтому дело не рассматривалось.





— И тогда за него взялись вы. Не боитесь ответственности, ведь, как говорят, победить Киркорова невозможно?





— Ну, а я что, (смеется) похож на наивного мальчика? Я опытный адвокат. Я выигрываю все дела. Будем работать — а почему нет? Тем более, что у нас правильная позиция. Если кто-то думает, что все можно решить подкупом, он ошибается. Мы добьемся честного справедливого рассмотрения дела в суде и обязательно будем информировать общественность о полученных результатах. Да, это бывает долго, да, это бывает сложно, но если человек прав, у нас хватит упорства и профессионализма, чтобы его защитить.