Когда создатели «Последнего героя» пришли на остров, они потревожили древних духов

С момента смерти молодой певицы Юлии Началовой прошло совсем мало времени, а поклонники творчества артистки уже нашли закономерность в преждевременной кончине знаменитости. Оказалось, что большинство участников реалити-шоу «Последний герой», в число которых как раз таки и входила Началова, умерли молодыми. Смерть Юлии стала девятой по счету. Одновременно с такими новостями на одном из телеканалов впервые за долгое время вышел очередной сезон «Последнего героя»: «Актеры против экстрасенсов», участники которого, впрочем, в разговоре с Daily Storm признались, что в мистику почти не верят. Правда, некоторые экстрасенсы все же убеждены: создатели шоу пришли на остров и тем самым потревожили древних духов.





Демонолог, участник «Последнего героя» и 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль в разговоре с Daily Storm призвал не искать мистику там, где ее нет.





«Мистики в этом я не наблюдаю. Юлия Началова участвовала в четвертом сезоне вместе с Децлом, Фриске и остальными. Но с тех пор прошло 16 лет, а это большой срок. На момент съемок люди были взрослые и с ними могло произойти все что угодно. Это всего лишь глупое, дурацкое и неприятное совпадение», — заверил он, отметив, что «с тем же успехом можно рассказывать о проклятиях крещения Руси и штурма Бастилии».





«Все, кто принимал в этом участие, мертвы. И я почти уверен, что через 16 лет, если не раньше, этот мир покинет и кто-нибудь из участников нынешнего сезона», — добавил Энзигаль.





﻿Не верит в мистику и звезда сериала «Интерны» Илья Глинников. По крайней мере, в этом заверила Daily Storm его представитель Екатерина Сычева.





«Илья не переживает. Насколько я знаю, он в этом плане не суеверен», — пояснила Сычева.





А вот бывшая участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева, выслушав вопрос Daily Storm, отказалась от каких-либо комментариев без объяснения.