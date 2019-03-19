Когда создатели «Последнего героя» пришли на остров, они потревожили древних духов

С момента смерти молодой певицы Юлии Началовой прошло совсем мало времени, а поклонники творчества артистки уже нашли закономерность в преждевременной кончине знаменитости. Оказалось, что большинство участников реалити-шоу «Последний герой», в число которых как раз таки и входила Началова, умерли молодыми. Смерть Юлии стала девятой по счету. Одновременно с такими новостями на одном из телеканалов впервые за долгое время вышел очередной сезон «Последнего героя»: «Актеры против экстрасенсов», участники которого, впрочем, в разговоре с Daily Storm признались, что в мистику почти не верят. Правда, некоторые экстрасенсы все же убеждены: создатели шоу пришли на остров и тем самым потревожили древних духов.
Демонолог, участник «Последнего героя» и 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль в разговоре с Daily Storm призвал не искать мистику там, где ее нет.
«Мистики в этом я не наблюдаю. Юлия Началова участвовала в четвертом сезоне вместе с Децлом, Фриске и остальными. Но с тех пор прошло 16 лет, а это большой срок. На момент съемок люди были взрослые и с ними могло произойти все что угодно. Это всего лишь глупое, дурацкое и неприятное совпадение», — заверил он, отметив, что «с тем же успехом можно рассказывать о проклятиях крещения Руси и штурма Бастилии».
«Все, кто принимал в этом участие, мертвы. И я почти уверен, что через 16 лет, если не раньше, этот мир покинет и кто-нибудь из участников нынешнего сезона», — добавил Энзигаль.
Не верит в мистику и звезда сериала «Интерны» Илья Глинников. По крайней мере, в этом заверила Daily Storm его представитель Екатерина Сычева.
«Илья не переживает. Насколько я знаю, он в этом плане не суеверен», — пояснила Сычева.
А вот бывшая участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева, выслушав вопрос Daily Storm, отказалась от каких-либо комментариев без объяснения.
Эзотерик и таролог Марианна Абравитова, которая, впрочем, не участвовала в «Последнем герое», в разговоре с журналистами призналась, что в произошедшем есть закономерность и она напрямую связана с местом, где проходили съемки телешоу.
«Эту часть архипелага в Карибском море местное население на протяжении долгого времени использовало для проведения мистических ритуалов. Поэтому, когда создатели телепроекта пришли на эту территорию, они, что называется, потревожили древних духов», — рассказала Абравитова журналистам портала Woman.ru.
Участник первого сезона «Последнего героя», звезда сериала «ЧОП» Сергей Терещенко не отрицает мистических совпадений.
«Может, это судьба? Название [четвертого сезона], конечно, было «Конец игры». Тяжело говорить на эту тему. Ребята молодые все были. К сожалению, такая судьба. Все в руках Божьих», — высказался он Daily Storm.
Юлия Началова была участницей «Последнего героя — 4: Конец игры», в нем вместе со знаменитостями участвовали люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу. Вместе с Юлей 34 дня на острове в Панаме жили Жанна Фриске и Децл, которых тоже больше нет в живых, и все они ушли в молодом возрасте.
Кстати, победитель четвертого сезона проекта, водитель-телохранитель из Санкт-Петербурга Яна Волкова, также скончалась в 55 лет от продолжительной болезни. Яна выиграла в шоу «Последний герой» в 40 лет и свой выигрыш потратила на помощь приютам для животных и создание собственного фонда. Волкова также тратила много сил на помощь детям Донбасса. О смерти женщины сообщила ее дочь Инга Волкова в январе 2018-го. Она же в разговоре с журналистами отметила, что смерти четырех участников четвертого сезона «Последнего героя» никак не связаны между собой, все это — чистое совпадение.
«Рассказы о том, что на съемках проекта участников якобы предупреждали о духах, которые живут на острове, — это выдумки. Участникам ничего такого не рассказывали, никакие туземцы к ним не подходили. Кроме того, местность не была совсем уж дикой и необитаемой — на соседних островах жили люди, были гостиницы и прочие постройки», — заявила она порталу teleprogramma.pro.
Инга вспоминает, что после съемок проекта «Последний герой» они с мамой много общались и та подробно рассказывала о жизни на острове, обо всем, что ей запомнилось.
«Жили, хотели кушать, участвовали в съемках. Но никаких проклятий там не было. А отчего умирают люди? Никто в наше время не застрахован от болезней, тем более учитывая нашу экологическую ситуацию — загазованность, продукты, которые мы едим, и прочее».
Инга призналась, что появившиеся слухи о проклятиях, связанных с «Последним героем», кажутся ей чьей-то глупой попыткой «словить хайп» в связи с выходом нового сезона этого реалити-шоу.