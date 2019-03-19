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Когда создатели «Последнего героя» пришли на остров, они потревожили древних духов
Участники последнего сезона телешоу разделились во мнениях по поводу череды смертей российских знаменитостей
Культура

Когда создатели «Последнего героя» пришли на остров, они потревожили древних духов

Участники последнего сезона телешоу разделились во мнениях по поводу череды смертей российских знаменитостей

Коллаж: © Daily Storm

С момента смерти молодой певицы Юлии Началовой прошло совсем мало времени, а поклонники творчества артистки уже нашли закономерность в преждевременной кончине знаменитости. Оказалось, что большинство участников реалити-шоу «Последний герой», в число которых как раз таки и входила Началова, умерли молодыми. Смерть Юлии стала девятой по счету. Одновременно с такими новостями на одном из телеканалов впервые за долгое время вышел очередной сезон «Последнего героя»: «Актеры против экстрасенсов», участники которого, впрочем, в разговоре с Daily Storm признались, что в мистику почти не верят. Правда, некоторые экстрасенсы все же убеждены: создатели шоу пришли на остров и тем самым потревожили древних духов.


Демонолог, участник «Последнего героя» и 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль в разговоре с Daily Storm призвал не искать мистику там, где ее нет.


«Мистики в этом я не наблюдаю. Юлия Началова участвовала в четвертом сезоне вместе с Децлом, Фриске и остальными. Но с тех пор прошло 16 лет, а это большой срок. На момент съемок люди были взрослые и с ними могло произойти все что угодно. Это всего лишь глупое, дурацкое и неприятное совпадение», — заверил он, отметив, что «с тем же успехом можно рассказывать о проклятиях крещения Руси и штурма Бастилии».


«Все, кто принимал в этом участие, мертвы. И я почти уверен, что через 16 лет, если не раньше, этот мир покинет и кто-нибудь из участников нынешнего сезона», — добавил Энзигаль.


﻿Не верит в мистику и звезда сериала «Интерны» Илья Глинников. По крайней мере, в этом заверила Daily Storm его представитель Екатерина Сычева.


«Илья не переживает. Насколько я знаю, он в этом плане не суеверен», — пояснила Сычева.


А вот бывшая участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева, выслушав вопрос Daily Storm, отказалась от каких-либо комментариев без объяснения.


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Юлия Началова, участница «Последнего героя — 4: Конец игры» Коллаж: © Daily Storm

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова, которая, впрочем, не участвовала в «Последнем герое», в разговоре с журналистами призналась, что в произошедшем есть закономерность и она напрямую связана с местом, где проходили съемки телешоу.


«Эту часть архипелага в Карибском море местное население на протяжении долгого времени использовало для проведения мистических ритуалов. Поэтому, когда создатели телепроекта пришли на эту территорию, они, что называется, потревожили древних духов», — рассказала Абравитова журналистам портала Woman.ru.


Участник первого сезона «Последнего героя», звезда сериала «ЧОП» Сергей Терещенко не отрицает мистических совпадений.


«Может, это судьба? Название [четвертого сезона], конечно, было «Конец игры». Тяжело говорить на эту тему. Ребята молодые все были. К сожалению, такая судьба. Все в руках Божьих», — высказался он Daily Storm.


Юлия Началова была участницей «Последнего героя — 4: Конец игры», в нем вместе со знаменитостями участвовали люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу. Вместе с Юлей 34 дня на острове в Панаме жили Жанна Фриске и Децл, которых тоже больше нет в живых, и все они ушли в молодом возрасте.


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Жанна Фриске и Децл, участники «Последнего героя — 4: Конец игры» Коллаж: © Daily Storm

Кстати, победитель четвертого сезона проекта, водитель-телохранитель из Санкт-Петербурга Яна Волкова, также скончалась в 55 лет от продолжительной болезни. Яна выиграла в шоу «Последний герой» в 40 лет и свой выигрыш потратила на помощь приютам для животных и создание собственного фонда. Волкова также тратила много сил на помощь детям Донбасса. О смерти женщины сообщила ее дочь Инга Волкова в январе 2018-го. Она же в разговоре с журналистами отметила, что смерти четырех участников четвертого сезона «Последнего героя» никак не связаны между собой, все это — чистое совпадение.


«Рассказы о том, что на съемках проекта участников якобы предупреждали о духах, которые живут на острове, — это выдумки. Участникам ничего такого не рассказывали, никакие туземцы к ним не подходили. Кроме того, местность не была совсем уж дикой и необитаемой — на соседних островах жили люди, были гостиницы и прочие постройки», — заявила она порталу teleprogramma.pro.


Инга вспоминает, что после съемок проекта «Последний герой» они с мамой много общались и та подробно рассказывала о жизни на острове, обо всем, что ей запомнилось.


«Жили, хотели кушать, участвовали в съемках. Но никаких проклятий там не было. А отчего умирают люди? Никто в наше время не застрахован от болезней, тем более учитывая нашу экологическую ситуацию — загазованность, продукты, которые мы едим, и прочее».


Инга призналась, что появившиеся слухи о проклятиях, связанных с «Последним героем», кажутся ей чьей-то глупой попыткой «словить хайп» в связи с выходом нового сезона этого реалити-шоу.

 


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