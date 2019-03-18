Максим Виторган: Все аллюзии зрителей останутся на их совести!

Пока страна обсуждает, правда ли Максим Виторган расстался с Ксенией Собчак, тот не теряет время зря и работает над новой постановкой. Спектакль называется «В городе Лжедмитрове» и повествует о неком фантастическом наукограде, в котором все не как у людей. Но фантастическом — лишь на первый взгляд: едва погрузившись в действие, вы начинаете понимать, что это про нас с вами. Вернее, про Россию — ведь как предупредил режиссер, все аналогии с действительностью остаются на совести зрителя и сказываются на его уголовно-административной ответственности.





История про Лжедмитров появилась не вчера и не сегодня: ей уже три года. Название городу дал Алексей Кортнев, а пьесу сочинил Ярослав Свиридов. Правда, сейчас она другая: после того как за дело взялся Виторган, произведение стало глубоко философским и где-то даже социальным. Как пошутил актер Сергей Белоголовцев, Максим с таким пристрастием относился к каждой букве, что ему оставалось только плакать.





По сценарию, город Лжедмитров стоит над ядерным коллайдером, поэтому въехать в него «невозможно физически и запрещено законодательно». Но одному человеку это все же удалось, ведь его пригласил сам градоначальник. Вот только зачем ехал?! Ради какого «дна»?!





Что ни характеристика, то диагноз (чего стоит «я все искореню, если выберете», искрометное «шестерка пятой колонны» или «он состоит в должности нравственного ориентира и мерила добродетели при мэрии»). Что ни диалог — то удар наотмашь. «Я донор. Почетный», — сообщает своему собеседнику один из героев. «Кровь сдаешь?» — уточняет другой. — «Нет, совесть». Особенно забавляет эпизод с установкой монумента. «Это памятник отцу-основателю города, чьим именем назовем аэропорт, как только его построим», — провозглашается со сцены.