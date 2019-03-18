Жена украинского политика заявила, что без русского языка украинцы станут «племенем третьего сорта»

В преддверии выборов президента на Украине, которые намечены на 31 марта, Незалежная вновь оказалась в центре медийного скандала. В этот раз его зачинщиком стала супруга украинского политика, телеведущая и предприниматель Оксана Марченко. Комментируя законопроект «о государственном статусе украинского языка», который местные депутаты спешат принять до президентских выборов, светская львица заявила, что «под прикрытием «захисту мови» [защиты языка. — Примеч. Daily Storm] нынешние власти, активно проталкивающие новый языковой закон, хотят отрезать украинцев от мира и превратить в «немое» племя третьего сорта».





«Предположить, что украинцы массово выучат один из иностранных языков и будут пользоваться им как носители, — утопия, бред… Они (нынешняя власть) возвращают Украину в «крепостной» строй, где темным, забитым украинцам незачем мыслить? Конечно, для мытья туалетов интеллект не нужен», — считает Марченко, отмечая, что ученые из Массачусетского технологического института изучили глобальную сеть языков. И выяснили, что современная кросскультурная коммуникация держится всего на шести языках — английском, испанском, французском, итальянском, русском и немецком, то есть на тех, что чаще всего используются для перевода информации между различными культурами.





На момент публикации материала получить комментарий от самой Марченко Daily Storm не удалось, она не отвечала на телефонные звонки.





Впрочем, украинские политики не оставили без внимания слова супруги Виктора Медведчука, главы «Оппозиционной платформы — За жизнь».





Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в мире есть и другие языки.





«Изучайте английский — и не будет проблем», — искренне убежден политик.