Солистки «Фабрики» опровергли слухи о распаде группы

Последнее время в СМИ все чаще ходят слухи о том, что группа «Фабрика» скоро, возможно, прекратит свое существование. Все из-за 35-летней белокурой беременной солистки Александры Савельевой, которая после родов может на несколько лет уйти в материнство. Пока девушка в декрете — ее место заняла Антонина Клименко, бывшая участница команды «Мобильные блондинки». В руководстве «Фабрики» Daily Storm заверили: несмотря на скорое материнство Савельевой, «фабрикантки» продолжают выступать с концертами, и о закрытии группы не может быть и речи.
На момент публикации материала до самого основателя коллектива, продюсера Игоря Матвиенко, Daily Storm дозвониться не удалось.
Концертный директор «Фабрики» Яна в разговоре с Daily Storm прояснила: Александра Савельева не покинула группу, она лишь временно отошла от деятельности.
«Девушки действительно продолжают выступать на концертах. Глупости — мы не закрываем проект», — заверила Яна, отметив, что пока рано говорить, когда белокурая «фабрикантка» вернется на сцену.
«Мы ее очень ждем, как можно скорее. Среди девушек нет паники, проект никуда не денется. Он был, есть и будет. На месте Саши у нас в группе Антонина. Пока мы не знаем, когда вернется Александра и останется ли Антонина. Кто знает, может, «Фабрика» будет состоять из четырех солисток», — добавила она.
Отметим, что нынешние участницы «Фабрики» — Ирина Тонева, Тоня Клименко и Александра Попова — успешно ведут и свою сольную карьеру. Каких-либо запретов со стороны «Фабрики», по словам участниц, нет.
Одна из «фабриканток», Александра Попова, рассказала Daily Storm, что ее коллега по группе Ирина Тонева три года назад запустила сольный проект и это не мешает ей быть в составе.
«Понимаете, это никак не отразится на группе. Сейчас мы записываем новую песню, снимаем клип. Для песни существует пока только музыка, нет его названия. Клип планируется в летнем настроении, а под песню захочется танцевать», — уточнила Попова.
Отметим, что много лет «Фабрику» считали стабильным составом. В 2002 году на глазах у миллионов телезрителей известный продюсер Игорь Матвиенко создал мегапопулярную группу из очаровательных, сладкоголосых девушек: Ирины Тоневой, Александры Савельевой, Сати Казановой, Мария Алалыкиной.
Критики с самого начала лояльно отнеслись к молодому женскому коллективу, назвав его «по-хорошему славянским герлз-бендом» и охарактеризовав его музыку как «практически народную с узнаваемыми фольклорными элементами, лишенную пошлости поп-новоделов».