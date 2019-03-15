Солистки «Фабрики» опровергли слухи о распаде группы





Последнее время в СМИ все чаще ходят слухи о том, что группа «Фабрика» скоро, возможно, прекратит свое существование. Все из-за 35-летней белокурой беременной солистки Александры Савельевой, которая после родов может на несколько лет уйти в материнство. Пока девушка в декрете — ее место заняла Антонина Клименко, бывшая участница команды «Мобильные блондинки». В руководстве «Фабрики» Daily Storm заверили: несмотря на скорое материнство Савельевой, «фабрикантки» продолжают выступать с концертами, и о закрытии группы не может быть и речи.





На момент публикации материала до самого основателя коллектива, продюсера Игоря Матвиенко, Daily Storm дозвониться не удалось.





Концертный директор «Фабрики» Яна в разговоре с Daily Storm прояснила: Александра Савельева не покинула группу, она лишь временно отошла от деятельности.





«Девушки действительно продолжают выступать на концертах. Глупости — мы не закрываем проект», — заверила Яна, отметив, что пока рано говорить, когда белокурая «фабрикантка» вернется на сцену.





«Мы ее очень ждем, как можно скорее. Среди девушек нет паники, проект никуда не денется. Он был, есть и будет. На месте Саши у нас в группе Антонина. Пока мы не знаем, когда вернется Александра и останется ли Антонина. Кто знает, может, «Фабрика» будет состоять из четырех солисток», — добавила она.