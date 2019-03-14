Лидер группы «Ария»: Заигрывание с властью всегда выглядит проигрышно для тех, кто на это поддается

Бас-гитариста Виталия Дубинина можно назвать одним из самых скромных и интеллигентных людей отечественной металл-сцены. Играя в «Арии» с далекого 1987 года, он никогда не изображал из себя рок-звезду и не кичился тем, что именно он написал музыку к большинству ее золотых хитов. А ведь за одну «Улицу Роз» или того же «Героя асфальта» его уже можно было вписывать в анналы музыкальной истории... Мы пообщались с артистом, чтобы узнать у него, как идет подготовка к столичной презентации их нового альбома «Проклятье морей», общается ли он с бывшим лидером коллектива Валерием Кипеловым, как относится к нашествию так модных нынче рэперов и о чем бы говорил, если бы его, как Жигана и Птаху, вдруг позвали на круглый стол в Госдуму.





— Виталий, не так давно «Ария» представила свой новый альбом «Проклятье морей». Иностранные критики считают его лучшим, а вы? Можно ли сказать, что вы шагнули далеко вперед?





— Нам очень приятно читать подобные отзывы, тем более со стороны искушенной зарубежной прессы, которая ежемесячно отслушивает массу новых релизов самых разных групп. Но насчет шагнули ли — ответить сложно. Можно сказать одно: мы не стоим на месте, не «законсервировались» и не остались в прошлом. Может быть, это не так много, но и не мало.





— Насколько тяжело он писался и были ли такие моменты, когда хотелось все бросить?





— Такое бывает на записи каждого альбома. Обязательно наступает такой момент, когда все начинает не нравиться и раздражать. Обычно подобное происходит из-за банальной усталости, потому что это очень утомительная вещь. Как и в любом творческом процессе были и свои трения, но так как мы делаем то, что любим, и главное — занимаемся этим очень давно, то научились это преодолевать.