Лидер группы «Ария»: Заигрывание с властью всегда выглядит проигрышно для тех, кто на это поддается

Бас-гитариста Виталия Дубинина можно назвать одним из самых скромных и интеллигентных людей отечественной металл-сцены. Играя в «Арии» с далекого 1987 года, он никогда не изображал из себя рок-звезду и не кичился тем, что именно он написал музыку к большинству ее золотых хитов. А ведь за одну «Улицу Роз» или того же «Героя асфальта» его уже можно было вписывать в анналы музыкальной истории... Мы пообщались с артистом, чтобы узнать у него, как идет подготовка к столичной презентации их нового альбома «Проклятье морей», общается ли он с бывшим лидером коллектива Валерием Кипеловым, как относится к нашествию так модных нынче рэперов и о чем бы говорил, если бы его, как Жигана и Птаху, вдруг позвали на круглый стол в Госдуму.
— Виталий, не так давно «Ария» представила свой новый альбом «Проклятье морей». Иностранные критики считают его лучшим, а вы? Можно ли сказать, что вы шагнули далеко вперед?
— Нам очень приятно читать подобные отзывы, тем более со стороны искушенной зарубежной прессы, которая ежемесячно отслушивает массу новых релизов самых разных групп. Но насчет шагнули ли — ответить сложно. Можно сказать одно: мы не стоим на месте, не «законсервировались» и не остались в прошлом. Может быть, это не так много, но и не мало.
— Насколько тяжело он писался и были ли такие моменты, когда хотелось все бросить?
— Такое бывает на записи каждого альбома. Обязательно наступает такой момент, когда все начинает не нравиться и раздражать. Обычно подобное происходит из-за банальной усталости, потому что это очень утомительная вещь. Как и в любом творческом процессе были и свои трения, но так как мы делаем то, что любим, и главное — занимаемся этим очень давно, то научились это преодолевать.
— Сведением пластинки занимался Roy Z, работавший с Judas Priest и Sepultura. Как вы с ним познакомились и сразу ли он согласился с вами поработать?
— С ним нас познакомили, вернее, посоветовали к нему обратиться наши друзья, норвежские музыканты из группы Tomorrow’s Оutlook. Максим и я записывали несколько песен для их альбома, который сводил Рой, и они выступили посредниками в переговорах между ним и «Арией». А почему выбрали его... Потому что мы слышали его работы, и нам очень нравится то, что он делает как саунд-продюсер. К счастью, Рой на удивление быстро согласился работать над нашим материалом, сказал, что слышал о нас ранее и ему нравится наша музыка. Может, пошутил, конечно! Тем не менее, с ним было достаточно легко, и мы быстро нашли общий язык.
— Уже через неделю шоу «Проклятье морей» можно будет увидеть в «Мегаспорте». Почему вы называете его рок-спектаклем?
— Потому что каждая песня будет оформлена как маленькое театральное действо. Во время концерта предполагается использовать очень сложный и серьезный сценический продакшн: это и трансформации сцены, и разнообразные спецэффекты, и даже смена костюмов!
— Когда говорят о группе «Ария», первым делом вспоминают Валерия Кипелова, который уже давно не с вами. Тяжело ли раз за разом сталкиваться с этим стереотипом?
— Нет, мы ведь понимаем, что «Арии» скоро исполнится 34 года, и половину из них Валерий был в группе. Так что у многих поклонников ностальгия по тем временам вполне объяснима...
— А вы с ним общаетесь? Можете, например, позвонить и поздравить с днем рождения?
— В основном мы пересекаемся на наших юбилейных концертах, а в прошлом году поздравляли его с юбилеем. Но так, чтобы мы перезванивались как старые добрые друзья каждый месяц, — такого нет.
— 80-е — 90-е были эпохой русского рока. Сейчас новой искренностью называют рэп, а рэперов даже приглашают в Госдуму для обсуждения проблем, существующих в культуре. Не обидно?
— Нет, не обидно. Скорее, смешно — что они там могут насоветовать и при чем тут российская культура? Да, рэп — это жанр исполнительского искусства, но не более того. Там что, есть эксперты по культуре? И потом, я считаю, что заигрывание с властью всегда выглядит проигрышно для тех, кто на это поддается.
— Если бы и вас позвали в Госдуму, какие проблемы вы хотели бы обсудить?
— Я, конечно, не представляю себе такого, но если бы это действительно произошло, я предложил бы принять закон об ответственности власти за оскорбление рядовых граждан. Очень уж много в последнее время приходится слышать от представителей властей разных уровней в адрес населения такого, за что им хочется просто плюнуть в рожу!
— Скажите, а есть ли сейчас такое понятие: «хеви-метал-тусовка»? С кем вы дружите? С кем нет? Стало ли сложнее собирать концертные залы?
— Мы дружим абсолютно со всеми и одновременно ни с кем — просто потому, что этой тусовки давно не существует или мы о ней ничего не слышим. Жесткого неприятия кого-либо у нас нет, а среди наиболее близких нам по духу групп, разумеется, можно назвать те, что «выросли» из «Арии», и группы, которые начинали если не одновременно вместе с ней, то хотя бы в 90-х. И вы спросили про концерты. Понятно, что тут в первую очередь все зависит от экономической ситуации в стране. Не секрет, что сейчас население России переживает не лучшие времена, пришло время считать деньги, и это, разумеется, отражается на сборах. Однако мы можем сказать, что нам пока удается держать планку.
— Кто ваши слушатели? Все та же молодежь в футболках «Арии» или уже совсем другие люди?
— Публика самая разная: от тех, кто вырос на наших песнях, кто начинал с нами почти 35 лет назад, до тех, кто открыл для себя «Арию» сравнительно недавно. Многие приходят к нам на концерты уже целыми семьями, в том числе с маленькими детьми.
— Есть ли среди них девушки?
— Вы, возможно, удивитесь, но девушки составляют половину, если не больше, нашей аудитории. Более того, именно они наиболее активное ядро на наших концертах, которое организует различные флешмобы. На самом деле, рок- и металл-музыка не имеет различий по «половому признаку». Даже на самых брутальных группах можно увидеть представительниц прекрасного пола, а уж на хеви-металл-концертах девушек предостаточно!
— Тогда последний вопрос: есть ли у вас сокровенная мечта? Может быть, выступить на самой крутой площадке мира или выпустить такой альбом, который взорвет все радиостанции?.. Чего нам ждать от «Арии»сейчас?
— Сейчас в автомобилях в основном слушают радио, и есть достаточно станций на разные вкусы. Но «Арию» на радио никогда особо не звали даже во времена расцвета жанра, а теперь и подавно, так что для нас это никакая не мечта. Многое задуманное сбылось. А хочется одного: продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, посетить с концертами как можно больше мест, где мы еще не были, и сыграть на каких-нибудь крупных международных фестивалях!