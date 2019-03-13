«Ща буду»: к ревущему Джигурде согласился приехать только Панин

«Настасья, добрый день. Это Никита Джигурда», — добродушно представился пранкер, и певица, похоже, не просто растерялась, а даже испугалась. «Ой», — тихо сказала она и замолчала, а выслушав предложение сняться в ролике, сказала: «Я, пожалуй, откажусь». «Настасья, ну что вы так сразу?» — тут же погрустнел «актер». И лучше бы не спрашивал. «Понимаете, у вас есть определенный образ... и как-то это... Я не хочу сказать, что вы плохой человек, но я бы не хотела, чтобы меня ассоциировали с вами», — ответила ему девушка.





Ну ничего, на одной Самбурской жизнь не останавливается. Есть ведь и другие: например, Елена Малышева, чьи честь и достоинство так отчаянно защищал Джигурда в связи с ситуацией вокруг танцующих и поющих в ее программе «Жить здорово» органов!





«Никитушка, добрый день, а что, у вас нет моего мобильного? — ласковым голосом начала телеведущая, сетуя на то, что тот связывается с ней через помощника. — Звоните мне в любое время суток! Что-то случилось?»





«Я песню написал! Называется «Жизнь моя жестянка»! — никак не реагируя на сентиментальности, «прорычал» в ответ «Джигурда». — Хочу пригласить вас в клип».





Реакция оказалась забавной. Сначала согласившись и сказав, что с удовольствием, уже через секунду Елена Малышева вдруг передумала, сославшись на поездку в Америку. «Ну давайте я вам хоть сюжет расскажу», — взревел «артист», однако в трубке уже раздавались гудки. Ведущая бросила трубку.