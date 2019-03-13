«Ща буду»: к ревущему Джигурде согласился приехать только Панин

Никиту Джигурду знают все. Взрывной, эпатажный, всегда готовый броситься в драку, он станет украшением любого телешоу. Но насколько искренне его любят? И не получится ли так, что однажды он распугает всех своих друзей и останется совсем один? Именно это и решили проверить пранкеры из группы «Братья Гавс». Итоги розыгрыша неутешительны: сорваться и приехать к актеру на его рвущее душу «Хочу пр-р-риключений» согласился лишь один!
Чтобы разыграть звезд и политиков, хватило двух человек. Руководил процессом основатель группы Султан Зак, а звонил — обладатель шикарного хриплого голоса Павел Устинов. Представляясь Джигурдой, он предлагал артистам и депутатам хоть как-то поучаствовать в его жизни: например, сняться в клипе или просто потусить: очень уж скучно Никите Борисовичу на белом свете. Одной из первых на удочку попалась Настасья Самбурская, правда, хоть и поверила, что ей звонит «тот самый», встретиться с актером не захотела ни в какую.
«Настасья, добрый день. Это Никита Джигурда», — добродушно представился пранкер, и певица, похоже, не просто растерялась, а даже испугалась. «Ой», — тихо сказала она и замолчала, а выслушав предложение сняться в ролике, сказала: «Я, пожалуй, откажусь». «Настасья, ну что вы так сразу?» — тут же погрустнел «актер». И лучше бы не спрашивал. «Понимаете, у вас есть определенный образ... и как-то это... Я не хочу сказать, что вы плохой человек, но я бы не хотела, чтобы меня ассоциировали с вами», — ответила ему девушка.
Ну ничего, на одной Самбурской жизнь не останавливается. Есть ведь и другие: например, Елена Малышева, чьи честь и достоинство так отчаянно защищал Джигурда в связи с ситуацией вокруг танцующих и поющих в ее программе «Жить здорово» органов!
«Никитушка, добрый день, а что, у вас нет моего мобильного? — ласковым голосом начала телеведущая, сетуя на то, что тот связывается с ней через помощника. — Звоните мне в любое время суток! Что-то случилось?»
«Я песню написал! Называется «Жизнь моя жестянка»! — никак не реагируя на сентиментальности, «прорычал» в ответ «Джигурда». — Хочу пригласить вас в клип».
Реакция оказалась забавной. Сначала согласившись и сказав, что с удовольствием, уже через секунду Елена Малышева вдруг передумала, сославшись на поездку в Америку. «Ну давайте я вам хоть сюжет расскажу», — взревел «артист», однако в трубке уже раздавались гудки. Ведущая бросила трубку.
Нашел хороший способ отмазаться и депутат Виталий Милонов. «Короче, мы тут снимаем «Брата-3». Там будут играть Руки-базуки, Дацик, Бузова. И еще мы прописали роль политика, который хочет прибрать власть в свои руки. У него погонялово Рыжий Бес. Не хочешь поучаствовать?» — уже не так церемонясь, как с дамами, сообщил «Джигурда».
На погонялово Милонов не обиделся — наверное, привык. Зато сделал вид, что ничего не слышит: «Я в самолете. Можешь перезвонить завтра?»
А вот певец Александр Серов пока в раздумьях: он бы и хотел, но уж слишком порнографичен предлагаемый сюжет.
«Хочу пригласить в клип «Жизнь моя жестянка». Малышеву уже позвал. Она будет в образе матки, а мы — поддерживать ее морально», — в красках расписывал ему «Джигурда», надеясь на хоть одно «да».
«Я просто сейчас в таком цейтноте... — неуверенно ответил артист. — Еще и ногу сломал, поэтому не могу ничего обещать. Давай созвонимся недельки через две?» А потом уточнил: «А это вульгарно будет выглядеть или нет?»
Единственный, кто сразу согласился, — это, конечно же, Алексей Панин. «Але, Леша-а-а. Это я, Никита Джигурда. Мне срочно нужны приключения. Лешенька, давай встретимся!» — в буквальном смысле этого слова ревел пранкер. «Куда ехать?» — тут же переспросил тот. «В гостиницу «Останкино» во Владыкине!» Ответ был четок: «Ща буду. Через 10 минут!»
Никита Джигурда приобрел скандальную известность после появления клипов, демонстрирующих процесс рождения детей от Марины Анисиной. Чуть позже он заявил о смене имени и фамилии на Джонатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Артист исполнял горловые мантры, неоднократно дрался в прямом эфире, объявлял себя Богом и гулял по Арбату в клетчатой юбке и бюстгальтере. Дошло до того, что в январе 2017 года на сайте change.org появилась петиция с требованием отправить актера на психиатрическое лечение. «Я докажу, что Никита Джигурда — нормальный, гениальный, сексуальный, великий русский артист», — парировал тот. Интересно, какими заголовками пестрили бы новости, если бы прогулка с Паниным действительно состоялась!