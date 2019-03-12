«То, что делаю я, всегда будет жить»: кто из «нанайцев» выйдет на сцену по случаю 30-летия группы

В этом году одному из самых успешных проектов российского шоу-бизнеса, группе «На-На», исполняется 30 лет. В 90-е ребята давали по четыре-пять выступлений за сутки, спустя 30 лет они ездят с концертами не только по России, но и по Европе. Как рассказал Daily Storm бессменный продюсер группы Бари Алибасов, к февралю 2020 года готовится юбилейная шоу-программа «На-На», ради нее артисты даже готовы прервать свои гастроли на пару месяцев.





«Праздновать будем с размахом. Сделаем грандиозную программу с новыми песнями, большинство из которых написаны композитором Михаилом Гуцериевым. После премьеры в Москве сразу же покажем шоу-программу в Петербурге», — добавил он.





По словам продюсера, на сцену выйдут два известных солиста из прежнего состава группы — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, а компанию им составят два новых исполнителя — Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.





«Даже если вспомнить таких экс-солистов музыкальной четверки, как Владимир Левкин и Владимир Асимов, я должен признать, что нынешний состав — лучший за все 30 лет существования «На-На», — сказал Алибасов.