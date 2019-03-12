«То, что делаю я, всегда будет жить»: кто из «нанайцев» выйдет на сцену по случаю 30-летия группы

В этом году одному из самых успешных проектов российского шоу-бизнеса, группе «На-На», исполняется 30 лет. В 90-е ребята давали по четыре-пять выступлений за сутки, спустя 30 лет они ездят с концертами не только по России, но и по Европе. Как рассказал Daily Storm бессменный продюсер группы Бари Алибасов, к февралю 2020 года готовится юбилейная шоу-программа «На-На», ради нее артисты даже готовы прервать свои гастроли на пару месяцев.
«Праздновать будем с размахом. Сделаем грандиозную программу с новыми песнями, большинство из которых написаны композитором Михаилом Гуцериевым. После премьеры в Москве сразу же покажем шоу-программу в Петербурге», — добавил он.
По словам продюсера, на сцену выйдут два известных солиста из прежнего состава группы — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, а компанию им составят два новых исполнителя — Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.
«Даже если вспомнить таких экс-солистов музыкальной четверки, как Владимир Левкин и Владимир Асимов, я должен признать, что нынешний состав — лучший за все 30 лет существования «На-На», — сказал Алибасов.
Группа «На-На» появилась в 1989 году, в то время, когда вся страна смотрела по телевизору сериал «Рабыня Изаура». По признанию Алибасова, буквально с момента создания группа покорила россиян и вышла в лидеры отечественного шоу-бизнеса.
«С концертами группа проехала по всей России — от Калининграда до Камчатки, и массовое увлечение россиян группой «На-На» было названо «нананизацией страны», — шутит Алибасов, отмечая, что с гастролями группа побывала более чем в 30 зарубежных странах. В их числе — США, Канада, Швейцария, Израиль, Германия, Болгария, Турция, Китай, Таиланд, Шри-Ланка.
«Солисты группы даже проходили подготовку к полету в космос, который, увы, не состоялся по независящим от них причинам», — добавляет продюсер.
Действующий солист «На-На» Владимир Политов рассказал Daily Storm, что группа вовсю готовится к юбилею.
«Мы устроим незабываемое шоу для нас и наших поклонников. В этом году мы не успеваем, но на следующий год обязательно отметим с размахом», — сказал артист и обратил внимание на то, что гастрольный тур в ближайшие месяцы будет в ином режиме.
«Точно не как сейчас — в режиме нон-стоп по двадцать концертов. Мы же такие же люди, как и все, не можем раздвоиться», — с иронией отметил он.
Певец Владимир Левкин, который пришел в группу по объявлению в газете в далеком 1989 году, уверен, что мозг у Алибасова работает по неведомым законам, и сложно представить, что можно ожидать от 30-летнего юбилея.
«Наверное, будут новые хиты и приглашенные звезды. Ведь Бари Каримович — уникальный режиссер и генератор идей», — выразил свое мнение он.
Интересно, что несмотря на успех, группа не раз переживала тяжелые времена. Так, например, в 2000 году продвижением «На-На» на американский рынок занялся известный деятель музыкальной индустрии и телевидения Дик Кларк. В 2001 году он пригласил солистов группы «На-На» в качестве почетных гостей на церемонию вручения музыкальной премии American Music Awards. Однако в том же году многие звукозаписывающие компании объявили о банкротстве. В 2002 году, из-за кризиса на мировом музыкальном рынке, «нанайцы» были вынуждены вернуться в Москву.
«Мы делаем новую музыку, изучаем, что происходит и в мировой музыкальной индустрии. Главное — быть всегда в движении. Удивительно, но на сольные концерты, которые состоят на 80% из новых песен, приходит много молодежи, они воспринимают нашу музыку на ура. Многие поклонницы приводят на концерты своих детей и даже внуков. Наверное, третье поколение подрастает на песнях группы «На-На», — заключил продюсер.