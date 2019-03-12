Жесткий внешне, нежный внутри: в Театре Вахтангова простились с Владимиром Этушем

Сегодня, 12 марта, в Театре Вахтангова прошло прощание с народным артистом СССР и художественным руководителем Театрального института имени Щукина Владимиром Этушем, ушедшим на 97-м году жизни. Отдать дань памяти актеру пришли сотни поклонников, а также его студенты и коллеги. По словам знавших его близко, Владимир Абрамович собирался играть до последнего — на 14 марта у него был намечен бенефис — и так оно и случилось: артист не дожил до спектакля каких-то пять дней.





Если бы не огромный черный автомобиль возле здания и траурные портреты с подписью «Владимир Этуш. 1922 — 2019», вряд ли подумаешь, что в Театре Вахтангова сегодня такое горе. Ничего не подозревающие прохожие точно так же бегут по своим делам, а на фасаде все та же яркая афиша спектакля «Суббота, воскресенье, понедельник». И только глядя на бабушку с палочкой, дрожащими руками срывающую с букета роз целлофан, чтобы положить их любимому артисту, понимаешь всю неизмеримость случившейся потери. Она принесла их никакому не народному, а «Володеньке», герою своей далекой юности.