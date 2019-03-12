Жесткий внешне, нежный внутри: в Театре Вахтангова простились с Владимиром Этушем

Сегодня, 12 марта, в Театре Вахтангова прошло прощание с народным артистом СССР и художественным руководителем Театрального института имени Щукина Владимиром Этушем, ушедшим на 97-м году жизни. Отдать дань памяти актеру пришли сотни поклонников, а также его студенты и коллеги. По словам знавших его близко, Владимир Абрамович собирался играть до последнего — на 14 марта у него был намечен бенефис — и так оно и случилось: артист не дожил до спектакля каких-то пять дней.
Если бы не огромный черный автомобиль возле здания и траурные портреты с подписью «Владимир Этуш. 1922 — 2019», вряд ли подумаешь, что в Театре Вахтангова сегодня такое горе. Ничего не подозревающие прохожие точно так же бегут по своим делам, а на фасаде все та же яркая афиша спектакля «Суббота, воскресенье, понедельник». И только глядя на бабушку с палочкой, дрожащими руками срывающую с букета роз целлофан, чтобы положить их любимому артисту, понимаешь всю неизмеримость случившейся потери. Она принесла их никакому не народному, а «Володеньке», герою своей далекой юности.
Церемония началась примерно в десять утра. Гроб с телом установили прямо на сцене, а рядом скромно устроились жена актера Елена Горбунова, его дочь Раиса и внук Владимир. Как и полагается великому творцу, прощание с ним напоминало красивый спектакль. Монологи артиста сменялись «Гимном любви» в исполнении Мирей Матье, а потом драматичной тишиной со слезами и объятьями.
Подойти к телу могли все, вне зависимости от статусов и чинов. Поклонники немного стеснялись и складывали цветы прямо возле ног артиста, словно боясь ступить на святые подмостки или потревожить своим присутствием его близких (исключением стал лишь мужчина, вдруг упавший перед Этушем на колени). Те, кто знал актера лично, задерживались чуть дольше и, склонясь над гробом, говорили какие-то слова. Особняком стоял актер Сергей Маковецкий. Было видно, что он очень переживает. Артист то и дело обнимал коллег и с готовностью рыцаря смотрел на лестницу, не надо ли кому-нибудь помочь.
«Мы сегодня с ним прощаемся, а я думаю: так ли много печали в душе? — поделился он с журналистами. — И знаете, очень странная вещь. Мне невероятно грустно, что уходит это великолепное поколение. Оно очень мощное и выдержанное. Человек уходит в таком возрасте, став народным артистом СССР, а до этого пройдя войну, имея боевые награды, обзаведясь прекрасной семьей, еще буквально месяц назад выходя на сцену, понимаете?»
По словам Маковецкого, Этуш состоялся во всех своих ипостасях: и как муж, и как отец, и как артист, и как педагог. Ему бы так: дожить до таких лет и продолжать требовать новых ролей, и волноваться, снова и снова выходя на сцену как в первый раз!
Кстати, о ролях. Как рассказал народный артист Евгений Князев, 14 марта у Этуша должен был состояться спектакль-бенефис. Актер снова собирался играть! «Но сегодня на сцене — его последний бенефис, и это очень печально», — выдержав маленькую паузу, добавил он.
Порой жесткий. Из тех, к кому просто так не подойдешь. Не терпящий никакого амикошонства: положить руку на плечо — боже упаси. Таким запомнился Князеву Этуш, когда они только познакомились. Но каким же доброжелательным он оказался потом, стоило им чуть сблизиться!
Таким же добрым запомнился Этуш и Александру Шилову. Если хотелось теплых слов, за ними нужно было идти именно к нему. Однако не меньшим удовольствием, чем общаться с ним, было его рисовать, говорит художник. Напомним, что портрет Владимира Абрамовича некоторое время экспонировался на выставке «Они сражались за Родину» — в Великую Отечественную будущий народный собственным примером воодушевлял бойцов на подвиги, доставлял подразделениям продовольствие и боеприпасы и обеспечивал эвакуацию раненых.
Леонид Ярмольник и Алексей Панин, Эммануил Виторган и Вениамин Смехов — казалось, что проститься со старейшим народным артистом СССР сегодня собралась вся театральная Москва. Из чиновников были замечены министр культуры Владимир Мединский и глава СК Александр Бастрыкин. Оба пришли с цветами и держались довольно скромно. Сразу после окончания церемонии гроб с телом понесли через зрительный зал на руках, и люди бросились на улицу, чтобы проводить его до машины. И там, и там звучали аплодисменты, ведь какие же без них бенефисы?
Сегодня тело артиста будет кремировано, а завтра его прах поместят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Пройдя долгий путь длиной почти в век, Владимир Этуш снова окажется рядом со своими близкими, с которыми был разлучен столько лет...