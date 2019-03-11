Ни уму ни сердцу: участнику Евровидения от России прочат провал и бесславие

Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой в мае этого года отправится покорять Евровидение. На первый взгляд, все хорошо и гладенько: интересное исполнение, симпатичный исполнитель... но отчего ж на душе так тоскливо? Такое же ощущение у мэтров. Один на один с собой ее, может, еще и послушаешь, говорят они, а вот чтобы мотив прицепился и захотелось напеть его самому — с этим уже беда.





В создании композиции принимали участие Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос, а автором текста стала Шэрон Вон. По словам самого Лазарева, при записи песни было решено отойти от компьютерных спецэффектов и «синтетической» жвачки и рассказать о чувствах теплыми аналоговыми приемами. Рассказать — рассказали, но никто не «согрелся». «Дно донское, соплежуйство», — тут же обрушились на Сергея пользователи интернета. — Ты ждешь развития, а его нет! Неужели нельзя было послать на конкурс кого-то другого?!»





Одним из тех, кто прослушал песню Лазарева сразу после ее появления в интернет-пространстве, стал Виктор Дробыш, но... никаких чувств.