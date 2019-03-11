Ни уму ни сердцу: участнику Евровидения от России прочат провал и бесславие

Сергей Лазарев представил песню Scream, с которой в мае этого года отправится покорять Евровидение. На первый взгляд, все хорошо и гладенько: интересное исполнение, симпатичный исполнитель... но отчего ж на душе так тоскливо? Такое же ощущение у мэтров. Один на один с собой ее, может, еще и послушаешь, говорят они, а вот чтобы мотив прицепился и захотелось напеть его самому — с этим уже беда.
В создании композиции принимали участие Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос, а автором текста стала Шэрон Вон. По словам самого Лазарева, при записи песни было решено отойти от компьютерных спецэффектов и «синтетической» жвачки и рассказать о чувствах теплыми аналоговыми приемами. Рассказать — рассказали, но никто не «согрелся». «Дно донское, соплежуйство», — тут же обрушились на Сергея пользователи интернета. — Ты ждешь развития, а его нет! Неужели нельзя было послать на конкурс кого-то другого?!»
Одним из тех, кто прослушал песню Лазарева сразу после ее появления в интернет-пространстве, стал Виктор Дробыш, но... никаких чувств.
«Не знаю, как это прокомментировать, — задумывается он. — Вроде нормальная композиция, но сможет ли она победить — хрен его поймет! Она не совсем хитовая, что ли».
«Вы у Киркорова спросите, он лучше знает!» — иронично добавляет продюсер.
Отсылка к Киркорову не случайна. Эту же фамилию в связи с «делом о музыкальной миссии Лазарева» первым делом называет и поэт-песенник Александр Вулых.
«А продюсер, конечно же, Филипп? — уточняет он. — Знаете, это так же смешно, как если бы я вдруг объявил себя композитором! Но, видимо, с греком договор, и тот за пять копеек продает ему соавторство».
Эмоции эмоциями, а ругать Лазарева, считает Вулых, не за что: парень он хороший. Впрочем, так же как и хвалить.
«Песню послушал, клип посмотрел. Все красиво, все на уровне. Все абсолютно музыкально, — говорит Александр. — В остальном эта вещь не оставляет никакого следа. Она абсолютно безлика. Ее не хочется спеть. В ней ничего не цепляет. Такое ощущение, что Сережа до сих пор поет в ансамбле «Непоседы». Вокал есть, а харизмы ноль. В общем, ни уму ни сердцу!»
Иосиф Пригожин на вопрос, потянет ли Россия участие в «Евровидении», предпочитает отвечать цитатой из детской сказки. Помните это: «Тянет-потянет, а вытянуть не может»?
«Песня мне нравится. Она сильная, она мощная, ее хорошо послушать наедине с собой, но сколько таких сейчас!» — говорит он, а потом вдруг добавляет, что толку размышлять все равно нет. Дело уже сделано.
«Когда выбирают, нас ведь не спрашивают, — поясняет продюсер. — Я могу лишь поболеть за Сергея и пожелать ему удачи в столь непростом деле. Он споет, я уверен. И номер будет хороший! Но зазвучит ли его песня в плеерах у молодежи?!»
Поделился своим мнением и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Его посыл примерно тот же: а стоило ли мечтать о чем-то большем?
«Рассуждать стремно, не мы ведь с вами его туда отправляем, а как обычные лохи сидим и смотрим, как власть имущие от телевидения создают свои междусобойчики, — делится он. — К тому же, мы не знаем, в каких ситуациях находятся все эти люди. Я вижу, что каша варится из одних и тех же, но такой уж вкус у руководства музыкальных каналов».
«Но я считаю, что Лазарев хороший певец, — говорит Мазаев. — Еще вот Панайотов есть, однако выбрали именно Сергея, будем болеть за него».
Но это все больше личное. Как оценивают шансы Лазарева букмекеры? Как выясняется, если до появления видеоклипа «Крик» и российские, и зарубежные компании считали Россию главным фаворитом Евровидения, то сейчас эти оценки поменялись. Место претендента на триумф заняли Нидерланды.
Как следует из таблицы, приведенной на сайте конкурса, пока самым ярким участником считается голландец Дункан Лоренс: его шансы на победу оцениваются в 21%. У Лазарева — 13%. На третьей строке с показателем 10% находится шведский исполнитель Джон Лундвик.
Напомним, что Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Тель-Авиве 16 мая, и это уже не первая попытка артиста покорить международный конкурс. Несколько лет назад он выступал в Стокгольме и занял там третье место. Как утверждают авторы песни Scream, она рождена страхами, которые мы носим в душе, и имеет все шансы наконец-то сделать Сергея номером один.