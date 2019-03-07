Анастасия Волочкова: Это единственный нормальный козел, с которым мне пришлось жить

Кстати, это не единственный его питомец. Дома у Алибасова живет кот породы сфинкс, который, по словам артиста, с возмущением встречает хозяина после длительных гастролей.





«Чуча говорит Бари: «Не пойму, на хрена Бари брал с собой чемоданчик, если ничего мне не привёз?!» — откровенничает артист.









Любители собак





﻿Певица Ирина Дубцова летом прошлого года обзавелась питомцем. В ее семье появился щенок породы вельш-корги. Стоимость такого декоративного животного начинается от 45 тысяч и может доходить до бесконечности, в зависимости от титулов и регалий. Собаку Дубцовой зовут Мистик. И он уже звезда Instagram. Сын Ирины Артем создал для щенка личную страничку и радует поклонников семейства милыми снимками. Кстати, Мистик — не единственная собака в семье певицы: у Дубцовых также живет самоедская лайка Буся.





Певец Сергей Лазарев поклонников покоряет не только голосом, но и добрым сердцем. Своих любимцев он не покупал, а выбрал в приюте. Дома у него живут две беспородные собаки — Дейзи и Лиса.





«Если вы хотите завести собаку — НЕ покупайте, а возьмите из приюта! Там много хороших, красивых, добрых и ласковых собак!» — писал певец в своем Instagram.





«Взяв первую собаку по кличке Дейзи, Сергей вдохновился и решил создать предпринимательское направление — открыл кондитерскую, где в дальнейшем Дейзи была почетным помощником и дегустатором тортиков», — поясняет его PR-директор Елена.





Бессменная соведущая Ивана Урганта — блондинка Алла Михеева — является счастливой обладательницей очаровательного французского бульдога Шнапса. Пока он еще совсем щенок — ему 4,5 месяца. Пес у Аллы такой фотогеничный, что девушку уже не раз посещала идея создать любимцу собственный профайл.