Анастасия Волочкова: Это единственный нормальный козел, с которым мне пришлось жить

Козы, петухи и даже змеи. При выборе домашних любимцев российские звезды продолжают делать ставку на экзотических животных, чтобы ни в чем не уступать западным коллегам. В преддверии 8 Марта Daily Storm пообщался со звездами и выяснил, зачем Волочковой настоящий козел и когда Сергей Лазарев откроет новое кафе для братьев наших меньших.
Анастасия Волочкова и Барик
С начала 90-х артисты и певцы предпочитают «мини» во всем: мини-пиги, мини-кролики и даже мини-козлики. Оно и неудивительно: животные маленького размера всегда выглядят как детеныши и вызывают бесконечное умиление. Вот и известная российская балерина Анастасия Волочкова наконец завела в качестве домашнего животного не только кошку или змею, а настоящего козленка, которого ласково зовет Барик. На своей странице в Instagram девушка не раз отмечала: Барик — единственный нормальный козел, с которым ей довелось жить. Кстати, такого необычного питомца ей подарил основатель группы «На-На» Бари Алибасов.
«Несколько лет назад Бари Алибасов подарил мне козлика, которого мы назвали Бари. Он жил в моем доме, потом мы определили его в частный зоопарк конного клуба «Отрада». Недавно Бари Алибасов женился, я не смогла остаться в стороне и также решила сделать неординарный подарок», — делится Волочкова.
Ответный подарок от примы-балерины
Само собой, от дорогих подарков отказываться как минимум неприлично. Вот и стал жить музыкант Алибасов с петухом. Правда, с гордостью передал его в заповедник.
«Петух должен жить в среде обитания, окучивать кур», — едва сдерживая смех, рассказывает Daily Storm Бари Алибасов.
Кстати, это не единственный его питомец. Дома у Алибасова живет кот породы сфинкс, который, по словам артиста, с возмущением встречает хозяина после длительных гастролей.
«Чуча говорит Бари: «Не пойму, на хрена Бари брал с собой чемоданчик, если ничего мне не привёз?!» — откровенничает артист.
Любители собак
Певица Ирина Дубцова летом прошлого года обзавелась питомцем. В ее семье появился щенок породы вельш-корги. Стоимость такого декоративного животного начинается от 45 тысяч и может доходить до бесконечности, в зависимости от титулов и регалий. Собаку Дубцовой зовут Мистик. И он уже звезда Instagram. Сын Ирины Артем создал для щенка личную страничку и радует поклонников семейства милыми снимками. Кстати, Мистик — не единственная собака в семье певицы: у Дубцовых также живет самоедская лайка Буся.
Певец Сергей Лазарев поклонников покоряет не только голосом, но и добрым сердцем. Своих любимцев он не покупал, а выбрал в приюте. Дома у него живут две беспородные собаки — Дейзи и Лиса.
«Если вы хотите завести собаку — НЕ покупайте, а возьмите из приюта! Там много хороших, красивых, добрых и ласковых собак!» — писал певец в своем Instagram.
«Взяв первую собаку по кличке Дейзи, Сергей вдохновился и решил создать предпринимательское направление — открыл кондитерскую, где в дальнейшем Дейзи была почетным помощником и дегустатором тортиков», — поясняет его PR-директор Елена.
Бессменная соведущая Ивана Урганта — блондинка Алла Михеева — является счастливой обладательницей очаровательного французского бульдога Шнапса. Пока он еще совсем щенок — ему 4,5 месяца. Пес у Аллы такой фотогеничный, что девушку уже не раз посещала идея создать любимцу собственный профайл.
«Я вот думаю, может, завести отдельную страничку Шнапсу! Он такой позер! Очень веселый» — признается Михеева.
У Филиппа Киркорова раньше был пекинес Бахус, однако пес не сошелся характером с королем отечественной эстрады (или наоборот) и переехал жить к его друзьям. Позже фанаты подарили Киркорову белоснежного шпица Харри. Чтобы терьеру по кличке Покемон было не так скучно. Певец не может брать собак на гастроли и редко видится с ними, но они каждый раз терпеливо дожидаются своего хозяина.
На момент написания материала получить комментарий от самого Филиппа Киркорова Daily Storm не удалось.
Дикие как кошки
У Виктории Бони есть кот Султан породы саванна. По данным СМИ, только покупка Султана обошлась звезде в 10 тысяч евро, также крупная сумма денег регулярно тратится на его содержание. Домашнее животное, по словам экс-участницы «Дома-2», принесло уют и спокойствие в ее дом.
Скандалист и матершинник Сергей Шнуров — хозяин красивой и ухоженной абиссинской кошки Василисы. Как заявлял сам музыкант в СМИ, изначально это был котенок Василий, однако, когда животное немного подросло, Шнуров понял, что ошибся с полом. Артист часто публикует совместные снимки с Василисой в соцсетях и уверяет, что именно в этом заключается секрет популярности его аккаунтов.