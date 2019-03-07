«Давайте про постель»: артисты и депутаты подбросили несколько искрометных идей для шоу Малышевой

Есть такая программа, во время которой всегда испытываешь страшное чувство стыда, пакости и омерзения. Это шоу Елены Малышевой «Жить здорово». Ведущая звонким пионерским голосом поднимает самые туалетные темы, предлагает зрителям делиться задушевными подробностями из интимной жизни и заставляет массовку изображать неприличные органы. Но вот что интересно: если одни считают Малышеву не иначе как клоунессой от медицины, остальные, например, Милонов или Джигурда, наоборот — благодарят за просвещение. А, может, мы заблуждаемся?! Может, это и правда никакая не деградация, а самый что ни на есть высокий образовательный уровень, подумали мы и расспросили артистов, чем бы они дополнили ее «искрометные» сценарии.





О пагубном влиянии Елены Малышевой говорилось давно. В 2014 году на нее даже жаловались в прокуратуру за разврат детей на российском телевидении: мол, разве можно так откровенно поднимать темы, которые в христианском обществе всегда были табуированными? А пародист Максим Галкин, вдохновившись повышенным вниманием ведущей к мужским органам, и вовсе посвятил ей целый юмористический монолог. «Я как ни включу телевизор с утра, понимаете — она как будто б меня ждет! — смеялся он. — Господи, чего она к нам привязалась?!»





С тех прошло ооочень много лет, а Елена Васильевна никак не унимается. Не так давно в «Жить здорово» показали поющую матку. Что будет дальше, недоумевают зрители. И можно ли упасть ниже?





Тех, кто заступаются, — немного, но они тоже есть: на днях в защиту Малышевой высказался Виталий Милонов. По его мнению, она делает едва ли не единственное шоу на телевидении о действительно важных вещах. Более того, признался депутат, он готов помочь с темами.