«Давайте про постель»: артисты и депутаты подбросили несколько искрометных идей для шоу Малышевой

Есть такая программа, во время которой всегда испытываешь страшное чувство стыда, пакости и омерзения. Это шоу Елены Малышевой «Жить здорово». Ведущая звонким пионерским голосом поднимает самые туалетные темы, предлагает зрителям делиться задушевными подробностями из интимной жизни и заставляет массовку изображать неприличные органы. Но вот что интересно: если одни считают Малышеву не иначе как клоунессой от медицины, остальные, например, Милонов или Джигурда, наоборот — благодарят за просвещение. А, может, мы заблуждаемся?! Может, это и правда никакая не деградация, а самый что ни на есть высокий образовательный уровень, подумали мы и расспросили артистов, чем бы они дополнили ее «искрометные» сценарии.
О пагубном влиянии Елены Малышевой говорилось давно. В 2014 году на нее даже жаловались в прокуратуру за разврат детей на российском телевидении: мол, разве можно так откровенно поднимать темы, которые в христианском обществе всегда были табуированными? А пародист Максим Галкин, вдохновившись повышенным вниманием ведущей к мужским органам, и вовсе посвятил ей целый юмористический монолог. «Я как ни включу телевизор с утра, понимаете — она как будто б меня ждет! — смеялся он. — Господи, чего она к нам привязалась?!»
С тех прошло ооочень много лет, а Елена Васильевна никак не унимается. Не так давно в «Жить здорово» показали поющую матку. Что будет дальше, недоумевают зрители. И можно ли упасть ниже?
Тех, кто заступаются, — немного, но они тоже есть: на днях в защиту Малышевой высказался Виталий Милонов. По его мнению, она делает едва ли не единственное шоу на телевидении о действительно важных вещах. Более того, признался депутат, он готов помочь с темами.
«Какую программу хотел бы увидеть? Наверное, о вреде той еды, которую мы покупаем в наших магазинах: о колбасе, фастфуде и сырах с пальмовым маслом, — поделился Милонов с Daily Storm. — Так как Елена Малышева — мощнейший пропагандист здоровья и я перед ней преклоняюсь, считаю, что именно она смогла бы внести неоценимую лепту в популяризацию неприязненного и непримиримого отношения к этой отраве. Чтобы люди осознали: все эти улыбающиеся в рекламах морды — это вранье».
«А еще хотелось программу про кока-колу, — продолжает депутат. — Я бы в костюме ходил и показывал, что происходит с желудком после ее употребления».
«Что, сами лично?» — изумленно спрашиваем мы, уже представив эту картинку.
«Ну нет, — спохватывается Милонов. — Я не очень хороший актер. Но с идеей помочь бы мог!»
Если Милонов пока стесняется, Джигурда уже во всеоружии. «Еленушка — умница, потому что не оставляет зрителей равнодушными и при этом думает о просвещении; это — в отличие от большинства ток-шоу, которые работают лишь для того, чтобы поднять хайп, рейтинги и баблосы, — уверяет он. — А то, что многие считают это пошлостью, пускай. Раньше вот считали, что Бог молнии посылает. Что радио и телевидение — от лукавого и сатаны. Что когда женщина обнажает свое тело, это беспредел! И что?!»
Вступился — это хорошо. А согласился бы поучаствовать? Надеть на себя костюм какого-нибудь органа — и вперед, к зрителям?
«Безусловно! — уверен Джигурда. — У меня же Щукинская школа, нас еще студентами учили не бояться быть смешными. Чем я и пользуюсь».
Великий магистр Ордена куртуазных маньеристов Вадим Степанцов Еленой Малышевой пока не увлекается. Говорит, не совпадает по биоритмам: когда включает телевизор, там уже вовсю философствуют Владимир Соловьев и Роман Бабаян. Но — наслышан, и если ему предложат поучаствовать в ее шоу, почему бы нет?!
«Если б была такая возможность, я бы посоветовал Малышевой включить в программу песню про случай с еврейским миллиардером, торговавшим японскими алмазами, который умер во время операции по увеличению члена. В этом есть что-то адресное, — смеется он. — Я даже готов текст написать. Нет, я его уже пишу! Готов предоставить!
Хихикнули Эрос с Танатосом –
И умер алмазный король.
Не пить тебе, выкуси накося,
С модельками шприц-апероль».
Не против того, чтобы влиться в команду Малышевой, и фронтмен группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий. Уж кто-кто, а он-то там шороху наделает! Правда, его предложения оказываются настолько смелыми, что даже мы, посмотревшие целых три отрывка из программы «Жить здорово», боимся произнести это вслух. Ну разве что намекнем: вопрос касается фаллоимитаторов.
«У нее там такой костюм надевали или нет? — деловито спрашивает Паук. – Ну вот в этом направлении и надо мыслить!»
Единственный, кто с Малышевой никогда и ни за какие деньги, — это певец Юлиан. Он и раньше не понимал, как это на всю страну можно вещать про прокладки на глазах и чай в презервативах, а сейчас — тем более.
«Предлагаю ей спеть песню про свою больную голову и психическую неуравновешенность и на этом поставить точку, — призывает артист в беседе с Daily Storm. — Удивляет Первый канал, который до сих пор не закроет этот дурдом на выезде. Вся концепция программы построена или на использовании безумных макетов, которые делает сын госпожи Малышевой (типа ходячих членов и маток), или на явно проплаченных сюжетах, пиарящих прививки, лекарства или нужных докторов. Семейный подряд и торжество абсурда пора завершать!»
Забавно, но Малышева словно услышала. На днях она принесла в студию... макет своей головы, чтобы, по ее же словам, иметь запасную. Ну так, на случай деменции. «Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?» — многозначительно спросила она у зрителей. Те, конечно же, вежливо промолчали.