«В мире равных нет по красоте»: любимые артисты поздравляют девушек и женщин с 8 Марта





Восьмое марта — это прежде всего чувства и цветы. Цветы — женщинам. Когда идешь по улице и видишь в этот день мужчин с букетами, понимаешь, что они купили их именно для того, чтобы как бы рассказать им о своем отношении. Это своего рода символ — символ поклонения перед их красотой.





Но знаете, Ахматова как-то раз пошутила, что этот праздник придумали импотенты. Иначе как можно «любить» лишь раз в год, спрашивала она.





Возможно, это резко, но Анна Андреевна права. Ощущение праздника и чувство нужности должно быть не только в начале весны, а каждый день! Именно этого я и желаю нашим женщинам. А 8 Марта — лишь некий символ отношения, так же, как 1 апреля — еще один повод посмотреть на жизнь радостными глазами.





И еще... Если женщина сияет от счастья, значит, у нее отличный садовник! Мужчины, ну вы поняли.





Евгений Петросян