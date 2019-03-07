«В мире равных нет по красоте»: любимые артисты поздравляют девушек и женщин с 8 Марта

Нет такого праздника, который дарил бы женщинам столько надежд, как 8 Марта. Для тех, кто уже встретил свою половину, это еще один повод посмотреть на любимого человека и восхититься его заботой и вниманием; для тех, кто ждет — бесконечная вера в то, что чудо обязательно произойдет и кто-то самый нужный вдруг позвонит и скажет: «Мне без тебя никак». Именно таких — красивых и теплых — встреч желают всем в этот день и наши любимые артисты...
Милые женщины нашей необъятной России! От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Любви! Будьте счастливы и здоровы! Знайте, что нет в мире равных вам по красоте, обаянию и женственности!!!
С любовью и восхищением, Вилли Токарев
Дорогие женщины! Знайте, что вы в нашей жизни — главные люди, и как бы мужики ни хорохорились, как бы они ни вставали в позу, что они без вас значат? Самый крутейший — ноль, и даже палочку не найдешь! А рядом с женщиной мужик, наоборот, расцветает. Рядом с женщиной мужик пытается быть лучше и прожить как можно дольше. Она — и эликсир молодости, и наш тайный корень здоровья. Мира вам и добра!
Любящий вас Владимир Винокур
Восьмое марта — это прежде всего чувства и цветы. Цветы — женщинам. Когда идешь по улице и видишь в этот день мужчин с букетами, понимаешь, что они купили их именно для того, чтобы как бы рассказать им о своем отношении. Это своего рода символ — символ поклонения перед их красотой.
Но знаете, Ахматова как-то раз пошутила, что этот праздник придумали импотенты. Иначе как можно «любить» лишь раз в год, спрашивала она.
Возможно, это резко, но Анна Андреевна права. Ощущение праздника и чувство нужности должно быть не только в начале весны, а каждый день! Именно этого я и желаю нашим женщинам. А 8 Марта — лишь некий символ отношения, так же, как 1 апреля — еще один повод посмотреть на жизнь радостными глазами.
И еще... Если женщина сияет от счастья, значит, у нее отличный садовник! Мужчины, ну вы поняли.
Евгений Петросян
Милые женщины! Поздравляю вас с весной! Пусть каждый день будет праздничным, а мужчины никогда не забывают о вас в обычные будни! Пусть сбываются все ваши мечты!
Всегда ваш Юлиан
Дорогие женщины, поздравляя вас с 8 Марта, я хотел бы сказать традиционные слова о том, что нам без вас никак, но в стихах, вероятно, это будет более эффектно! Ну, что я пожелаю вам?..
А пожелаю я... самого доброго найти,
Пожелаю санного и долгого пути.
Пожелаю песен с утра и дотемна,
Пожелаю писем — длинных, как волна.
Пожелаю верности, правды и любви,
Необыкновенности сбывшейся мечты.
И книжек без названий; и все, чего не счесть.
В меру расставаний и десятки встреч!
Искренне, Александр Серов
Милые женщины, в этот весенний день я желаю вам радостного настроения и ощущения того, что вы самые обаятельные и прекрасные. Ведь при прочих равных именно этот внутренний настрой и рождает в ваших глазах тот потаенный свет, который так привлекает мужчин! Если вы уже встретили свое счастье, берегите его, а если нет — значит, все только впереди: ищите, и оно обязательно найдется!
Петр Налич
В моей семье не отмечают праздники, поэтому на 8 Марта я абсолютно свободен от мужских обязанностей — я занимаюсь родными для меня людьми круглый год. А пожелать хочу только одного: чтобы на душе поскорее растаяло все то, что накопилось за долгую зиму, и женщины расцвели, как красивые цветочки. А главное, пусть цветение длится как можно дольше!
Ваш Михаил Боярский
Красавицы вы мои! Пришла пора скинуть шиншилля, бобровые шубы и встретить всей душой весну. Хочется пожелать, чтобы ваша душа летала над городом в любую погоду и в радости ли, в счастье — чтобы вас всегда любили. Дай вам Бог крепкого здоровья, отличной погоды и всего самого-самого хорошего!
От мужчин нашего коллектива — Олег Митяев